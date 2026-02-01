別被川普嚇呆！德防長：歐洲不能當「盯著蛇的兔子」

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕面對美國總統川普上任後的種種驚人言論，歐洲各國普遍陷入焦慮。德國國防部長皮斯托瑞斯(Boris Pistorius)近日接受德媒訪問時，呼籲歐洲不應被動地觀察川普政府不可預測的行動，更不該像「被蛇盯住的兔子(stare like a rabbit at a snake)」一樣因恐懼而癱瘓。他強調，歐洲必須專注於加強自身的國防能力與主權，而非隨著白宮的指揮棒起舞。

根據烏克蘭媒體《烏克蘭通訊社》報導，皮斯托瑞斯在接受《德國編輯部網絡(RND)》訪問時使用了這句經典諺語。在自然界中，兔子遇到蛇等掠食者時，有時會因極度驚恐而全身僵硬、動彈不得，反而更容易被捕食。皮斯托瑞斯藉此比喻，如果歐洲各國只會死盯著白宮的一舉一動而感到驚慌失措，就會失去行動能力；唯有建立自信與實力，才能打破這種「恐懼癱瘓」。

評論北約秘書長呂特與川普就格陵蘭達成協議架構時，佩斯托瑞斯指出川普的不可預測性正在增加。

佩斯托瑞斯聲稱，川普越加難以預測，1個月前幾乎沒人能想到有美國總統會考慮對格陵蘭動用武力。

佩斯托瑞斯稱，川普利用人們的不安全感和恐懼心理來實現目標，但歐洲絕對不會被嚇倒。他說「恐懼只會做出錯誤決定，因此我們絕不會被嚇倒。我們正在逐步將常規防禦掌握在自己手中，幾十年來此任務主要由美國承擔。在新國防戰略中，美國核保護傘也未受到質疑。」

佩斯托瑞斯表示，歐洲也對美國存在必要性。他稱「美國人需要歐洲，正如歐洲人需要美國人一樣。試想一下，如果俄羅斯成功將美國人趕出歐洲或迫使他們撤離，歐洲就會淪為俄羅斯勢力範圍。那麼美國就會發現自己夾在俄羅斯和中國之間。這顯然不符合美國的利益。」

佩斯托瑞斯最後總結說「對我來而言，明確表明美國也對我們緊密的伙伴關係感興趣至關重要。」

