別被招牌騙了！薑母鴨主角非黑即白？農業部揭驚人真相：它才是餐桌靈魂

生活中心／王文承報導

正值二十四節氣中的最後一個節氣「大寒」，象徵一年中最寒冷的時刻正式到來。寒冬時節，最適合與親朋好友圍爐聚餐，來上一鍋熱騰騰的薑母鴨，不僅暖心也暖胃。對此，農業部特別說明，市面上許多店家雖然掛著「黑鴨」招牌，容易讓民眾誤以為主角是黑色番鴨，但其實真正常用來煮薑母鴨的，是「白色番鴨」。

別被薑母鴨招牌騙了 農業部揭驚人真相



農業部在臉書發文指出，黑色番鴨（公鴨）的飼養期約為165至180天，體重約3公斤；而白色番鴨（公鴨）的飼養期約110至120天，體重則可達4.5公斤。相較之下，白色番鴨飼養時間較短、體型更大，肉量多且口感扎實，可說是補冬時節的最佳選擇；至於黑色番鴨，則較常被用於藥膳進補。

農業部也補充說明，白色番鴨又稱為「麝香鴨」。台灣早期以飼養黑色番鴨為主，但自1962年起，白色番鴨陸續引進台灣後，因生長快、產肉量高，逐漸成為市場主流。番鴨的主要繁殖期落在每年4月至10月，正好在天氣轉涼時上市，因此每到冬天，薑母鴨總能準時登場，為寒冷的季節增添一股暖意。

