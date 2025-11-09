別被無糖騙！權威研究揭「這飲料」超危險：糖尿病風險狂增129％

健康中心／李紹宏報導

健康風氣盛行，許多台灣人買手搖杯都選擇3分糖或無糖，或是買無糖汽水，喝起來比較沒負擔，但真的健康嗎？專家指出，其實很多號稱無糖的飲料都含有人工甜味劑，最新研究更表明，喝這種無糖飲料的人，罹患糖尿病的風險會暴增129％，讓網友嚇壞！

研究指出，頻繁喝含代糖的「無糖飲料」，罹患糖尿病的風險增加129％。(示意圖／Pixabay)

零熱量非萬靈丹！研究：攝取高量糖精增129%糖尿病風險

事實上，市面上標榜「健康且無糖」的產品，其實不一定真的更健康。專家指出，許多號稱健康的產品都含有糖精（Saccharin），被稱為代糖，特徵是零熱量，但甜度極高，約為蔗糖的300～500倍，常被用在無糖飲料和蜜餞等烘焙產品。甚至連無糖的碳酸飲料，往後一翻成分表，其實也含有糖精。

因此《Current Developments in Nutrition》期刊研究，分析納入4656名成年人，以基線、7年後、20年後評估參與者飲食，分析受試者平均累積的人工甜味劑攝取量，並分成不同組別。

結果顯示，在長達30年的追蹤期間（共發生 691 例新發生糖尿病事件），發現糖精（Saccharin）的攝取量與糖尿病發生率呈現正相關。攝取量最高組（第五五分位組）的風險比（HR）為2.29，也就是說，患有糖尿病的風險是最低攝取組（第一五分位組）的 2.29 倍（即129％）。

人工甜味劑又稱糖精或代糖，無熱量，甜度極高。(示意圖／資料照)

專家：無糖不等於健康！均衡飲食才是王道

值得注意的是，當研究人員將「腰圍」納入考量並進行調整後，上述糖精與糖尿病的關聯性略有減弱。但總結來說，隨著糖精攝取量增加，糖尿病風險會持續上升。

不過，我們真的應該完全不碰人工甜味劑嗎？研究人員指出，這需要相關研究來證明人工甜味劑對葡萄糖代謝的遠期影響，但唯一確定的是「飲食必須均衡」。因此專家表示，與其過度飲用含人工甜味劑的「無糖飲料」，喝含糖飲料可能是比較好的選擇。

