別被陰天騙了！中南部空品亮橘燈 專家：外面灰矇矇都是不健康的東西

[Newtalk新聞] 今(19)日南方雲系北移，各地水氣增多開始下雨，但因為環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物易累積，因此中南部的空品為橘色提醒等級，對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，中南部霾害嚴重，空氣很髒，「外面灰矇矇的是不健康的東西」，預計明天稍微好轉後，21日又將迎另一波境外空汙，空品又會變差。





根據環境部「空氣品質監測網」指出，今(19)日東北季風減弱及南方雲系北移，環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物易累積，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。對此，「台灣颱風論壇」提醒，「中南部地區霾害依然嚴重，空氣很髒，請避免戶外運動，外面灰矇矇的是不健康的東西哦！」

至於明天「北部、竹苗空品區及澎湖」空品稍微好轉，從橘色提醒轉變成黃色普通等級；不過隨著21日東北季風增強，東北風挾帶境外污染物移入影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。





22日東北季風影響，環境風場為東北風，境外影響趨緩，中南部仍位於下風處，污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

