別被騙了！美廉社急發布防詐警訊 民眾勿點不明連結

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

近來詐騙手法不斷翻新，連鎖超市都被冒名利用。美廉社近日在官網與社群平台發布最新「防詐騙公告」，點名近期有不明人士假冒公司主管寄送 Email、傳送 LINE 群組邀請與 QR Code，希望以「加入群組」之名行詐騙之實，提醒民眾務必提高警覺，千萬不要點擊陌生連結或提供個資。

近來詐騙手法不斷翻新，連鎖超市都被冒名利用。（圖／美廉社臉書官方）

美廉社表示，近期發現多起假冒公司主管名義的Email，內容多半要求民眾加入「官方LINE群組」或掃描 QR Code，但公司經查證後確認皆為詐騙訊息，需要特別留意。

廣告 廣告

美廉社也強調，三商家購及所有相關人員絕不會透過簡訊、電話、Email、臉書、IG、LINE 等平台從事以下行為：「提供任何交易或要求下載不明軟體、發送可疑連結、索取個人資料、邀請加入陌生群組或平台」若消費者接收到相關訊息，九成以上都是詐騙。

美廉社呼籲，民眾務必不點不明連結、不洩個人資料，若遇到可疑情況，建議可透過三商家購客服（0800-42-6666）或撥打 165 反詐騙專線查證，避免受騙。



更多FTNN新聞網報導

傳「全支付資料庫外洩」？官方嚴正駁斥：不實資訊、將提告 提醒留意釣魚詐騙

超商結帳新騙術！南韓店員偷結帳「未購商品」專宰觀光客 網怒：比詐騙還可惡

詐騙訊息謊稱「台糖將發慰問金」 台糖嚴正澄清：民眾切勿輕信

