別被騙！烏克蘭地鐵行李箱貼「Taiwan is NOT CHINA」？事實查核：AI圖

政治中心／程正邦報導

烏克蘭地鐵超帥行李箱照瘋傳 「Taiwan is NOT CHINA」引爆日本熱搜。（圖／翻攝X@elenachanjp）

近日一張宣稱台灣女孩在烏克蘭基輔地鐵，攜帶貼有 「Taiwan is NOT CHINA」標語行李箱的照片，在社群媒體瘋傳，經媒體報導後引發熱議，許多網友大讚照片中的女子「三觀很正」，卻也引發假照片的質疑。《三立新聞網》主動連繫台灣事實查核中心（TFC）調查圖片真偽，證實該圖片為 AI 生成影像，並非真實照片。

日網瘋傳「台派照」，被轉發到台灣社群媒體，引起不少媒體報導。（圖／翻攝自台灣事實查核中心官網）

三大破綻拆穿「科技騙局」：文法、地圖、物理感全出包

雖然原PO烏克蘭籍日本網紅「Elena Chan」於1月29日在社群平台X連發兩張圖片，用日語寫道「ほんとうですね」（真的耶）。不過查核中心透過專家訪談與技術偵測，點出該影像存在多處不合理細節：

廣告 廣告

1. 烏克蘭語文法錯誤： 在台韓籍烏克蘭人申武松（Oleksander Shyn）指出，圖片背景的地鐵標示極為拙劣。圖中將名詞「基輔」與「地鐵」生硬拼湊，不符合烏克蘭語將地區名轉為「形容詞」修飾地鐵的正確語法。

2. 路線圖「張冠李戴」： 經比對基輔市政府官方觀光指南，網傳圖片中的地鐵路網分布與真實的基輔地鐵圖完全不符，純屬 AI 憑空想像。

3. 標語「浮」在表面： 物理細節是 AI 影像的常見硬傷。查核記者發現，行李箱上的「Taiwan is NOT CHINA」貼紙異常平整，完全沒有隨著行李箱本身的凹凸紋路產生形變或褶皺。正常的貼紙應隨物體表面產生物理形變，圖中卻呈現明顯的「數位貼上感」。

經比對基輔市政府官方觀光指南，網傳圖片中的地鐵路網分布與真實的基輔地鐵圖完全不符。（圖／翻攝自台灣事實查核中心官網）

AI 偵測工具：極高機率為生成影像

除了肉眼觀察，查核中心使用「Is it AI?」及「Hive Moderation」等專業偵測工具進行分析，結果一致顯示該圖由 AI 生成的機率極高。該影像最初疑似由名為「Elena Chan」的 X 帳號發布，隨後被台灣網友轉發到Threads、臉書，經媒體引用報導，導致假資訊迅速擴散。

查核中心使用「Is it AI?」及「Hive Moderation」等專業偵測工具進行分析，結果顯示該圖由 AI 生成的機率極高。（圖／翻攝自台灣事實查核中心官網）

資安專家示警：偵測技術已「跟不上」生成速度

國家資通安全研究院研究員戴毓辰提醒，目前的數位環境面臨「偵測落後於生成」的嚴峻挑戰。由於 AI 模型更迭極快，偵測工具往往需要大量新影像樣本才能進行針對性訓練，中間存在一段「判讀空窗期」。

專家建議，民眾在看到具備強烈立場或「太過完美」的社群影像時，應採取以下自保措施：

* 反向搜索： 透過 Google 或搜尋引擎追溯影像源頭。

* 資訊溯源： 確認影像是否來自權威媒體或真實人物，而非不明帳號。

* 多方查證： 不過度依賴單一 AI 偵測軟體，應回歸基礎的事實核對。

勿傳謠言，回歸真實資訊

這張圖片雖然滿足了特定族群的心理認同，但本質上是虛假的 AI 影像。戴毓辰指出，在數位時代，影像不再等同於「真相」，僅靠工具判定未必精準，回歸基礎的資訊溯源與多方查證，才是數位時代最可靠的自保之道。。

更多三立新聞網報導

快訊／黃仁勳剛抵台就森77？駁斥「這」假消息 反問放話者用意何在

搞資訊戰？中國公司再度被抓包冒充韓媒網站 過去曾推親中反美訊息

勒頸羅生門燒出AI變臉風波！當事警不追究 黃國昌為「這事」卻喊告

點閱逾20萬！網傳「雪霸山難」5大生失蹤 事實查核中心：AI虛構

