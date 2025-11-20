別被騙！週末飆30度「下週回跌1字頭」 週一晚再迎雨彈

目前這波東北季風影響將告一段落，本週末高溫上看30度，不過新1波東北季風會在24日增強，各地回歸濕涼天氣，尤其北部、東半部的民眾感受會較明顯，且下週末前多地雲量增加。

下波東北季風24日起影響，北部、東半部入夜雨勢會更大。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員蔡伊其表示，21日基隆北海岸、宜花地區、大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東與恆春半島地區有零星雨勢，另因中高層水氣移入，新竹以南山區也有零星短暫雨，其他地區天氣偏多雲。

22日至23日東北季風略轉弱，環境轉東風，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區仍有局部短暫雨，花東、恆春半島為零星飄雨，其他地區多雲到晴。

下波東北季風預計24日起增強，屆時基隆北海岸、宜蘭和大台北地區將有局部短暫雨，花東、恆春半島為零星短暫雨，且24日入夜起雨區擴大，北部地區需留意局部短暫雨發生。

此波東北季風在25日至27日影響較明顯，期間基隆北海岸、東半部地區25日有局部短暫雨，桃園以北、恆春為零星短暫雨，26日至27日桃園以北和東半部地區、恆春半島可能有局部短暫雨，其他地區依然是多雲天氣。

本週末將短暫回暖到最高30度，下週全台有感降溫。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化上，受東北季風影響，21日各地偏涼，北部和宜花地區低溫17度至19度，其他地區早晚亦涼。22日至23日東北季風趨弱，北部高溫將達26度至27度，中南部上看29度至30度。

隨著下波東北季風在24日變強，北部可能會先出現小幅降溫，26日至27日低溫來到16度至17度左右，而中南部預估25日至26日才會明顯轉涼。

另外，蔡伊其指出，南海到菲律賓東方海面呈低壓帶環境，且27日菲東海面有生成颱風機率，由於冷高壓距台較近，颱風可能會從南邊朝西進到南海，加上環境不利發展，對台影響應不明顯。

