別被騙！「Taiwan is not CHINA」行李箱是AI照 「加註正妹」我駐菲代表處刪文道歉

AI生成照片已經是網路普遍素材，近日網路社群流傳一張照片，一名搭乘烏克蘭首都基輔地鐵的女子，行李箱貼著「Taiwan IS NOT CHINA 」的圖片，不少人轉傳，就連我駐菲代表處也在社群平台轉發此圖，並加註「a gorgeous woman」。該圖片被「台灣事實查核中心」判定為AI生成圖片。對此，駐菲律賓代表處也刪除相關貼文，並稱深感抱歉。

這張被封為「年度最帥行李箱」的照片，發文者疑似是一名旅居日本的烏克蘭網紅，貼文中寫道「真的是這樣」。照片中的女子拖著一個貼有「Taiwan is not CHINA」的銀色行李箱，出現在被指是烏克蘭基輔的地鐵上，引發網友熱議。

但網友隨即發現，該行李箱的貼紙「完全沒有凹凸的痕跡」，另外女子身後的地鐵圖也和基輔地鐵「差很大」。因此，這張照片經台灣事實查核中心認定為AI合成照。

美籍律師方恩格認為，駐處文中還以「a gorgeous woman」加註，他認為可以用另外一種寫法，用旅客、觀光客這些單字就好，質疑為什麼要提及外表。方恩格說，貼文中出現「正妹」（中文版）、「gorgeous woman」（英文版）等用詞，這是否恰當？官方單位會這樣在社群媒體評估女性？即使他國外交部會在社群媒體發文，不等同台灣這樣做是妥當的，「呼叫民進黨女力戰隊」。

事後菲律賓駐處也刪文道歉，強調本意只是想分享支持台灣之舉，但未進一步查核，深感抱歉。外交部也回應，未來將加強訊息查核，畢竟外交單位代表的是台灣門面。

