別被 AI 騙了！藥局名稱遭盜用賣假藥 學會籲推「數位身分」（示意圖:shutterstock/達志）

AI醫療詐騙猖獗！近期多起AI假冒醫師、藥師身分，甚至偽裝特定診所或藥局名義，進行醫療宣傳、賣藥、投資詐騙等事件，侵害專業人員及機構名譽，更對民眾健康安全造成威脅。台灣社區藥學會呼籲，衛福部應建立可即時查驗的醫療數位身分機制，跨部會應強化數位醫療詐騙治理，將AI造假行為列為詐欺與危害公共安全行為。

台灣社區藥學會今日發聲明指出，診所與社區藥局是民眾最常接觸、最信任的第一線醫療入口，然而詐騙集團以AI複製醫師影像、合成藥師語音，甚至冒用診所名稱、藥局招牌進行宣傳，民眾難以辨別真偽，不只專業名譽受損，民眾健康更可能受到危害。

台灣社區藥學會理事長游佩雯表示，從去年到今年，自己的肖像被詐騙集團盜用，拿去賣壯陽藥；更有許多診所、藥局遭冒用，有藥局接到民眾打電話，反應收到商品與網路上不同，才驚覺藥局在網路上被盜用來賣藥。

然而，游佩雯指出，這些案件拿到派出所也「無法報案」，無論是名義、肖像冒用，都是民法保護範圍，不適用刑事案件，政府端沒有任何處理管道，第一線人員無所適從，只能在經營的社群平台發聲明，澄清「並非本院所、本藥局所為」，以消極作為面對。

聲明強調，醫療AI詐騙不只是刑事問題，更是公共衛生、基層醫療安全與國家治理問題。呼籲政府相關部門，正視AI與數位科技對醫療信任體系、診所與藥局運作所帶來的衝擊，拒絕醫療詐騙。

游佩雯建議，首先，衛福部應建立「可即時查驗的醫療專業與醫療機構數位身分機制」，除醫師、藥師個人執照，也應納入合法診所與藥局的官方驗證識別，讓民眾能查詢，清楚辨識醫療場域真實存在、可追溯責任。

第二，也應明確將「冒用醫療專業或醫療機構身分之AI造假行為」列為加重處罰詐欺與危害公共安全行為；且應要求大型平台（如臉書、Youtube）對醫療相關帳號與廣告，負起更高層級的主動治理責任，不得再以「事後下架」作為唯一回應。

最後，跨部會應啟動「醫療詐騙防制專案」，將診所與藥局納入政策設計視角，避免第一線醫療場域成為制度漏洞下的被動承擔者。游佩雯提醒民眾，真正的醫師、藥師、診所、藥局及其他醫事機構，不會透過匿名帳號、私訊推銷、保證療效或投資回報來進行醫療行為。

