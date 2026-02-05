別誤認感冒！醫揭「慢性鼻竇炎」成人與兒童症狀不同：1症狀是警訊
孩子長期流鼻涕、咳嗽要留意！鼻竇炎是常見的耳鼻喉科疾病，如果症狀持續超過3個月，就可能發展為慢性鼻竇炎。慢性鼻竇炎不僅成人會得，兒童同樣可能罹患，但在症狀表現、診斷方式和治療策略上，與成人有明顯差異。醫師提醒，若未及早正確診斷與治療，可能影響孩子的生活品質與學習表現，家長不應輕忽。
兒童也會罹患慢性鼻竇炎
鼻竇炎是常見的耳鼻喉科疾病，當症狀超過3個月則可能發展為慢性鼻竇炎。台北市立聯合醫院陽明院區耳鼻喉科主任陳冠瑋指出，不論成人或兒童都有可能罹患慢性鼻竇炎，成人慢性鼻竇炎的常見症狀包括膿性鼻涕、鼻塞、顏面疼痛及嗅覺減退；兒童則多表現為膿性鼻涕、鼻塞、顏面疼痛與咳嗽。
陳冠瑋表示，小兒慢性鼻竇炎的常見症狀為長期流鼻涕或鼻水，其次才是咳嗽，而且多半為有痰的咳嗽，尤其夜間或躺下時症狀會更加明顯，常被誤認為單純感冒或過敏。此外，鼻息肉在小兒慢性鼻竇炎中相對少見，若發現孩童合併鼻息肉，醫師會進一步評估是否存在其他罕見疾病。
初步治療以洗鼻子為主
陳冠瑋指出，約有20%的慢性鼻竇炎患者同時合併氣喘；反之，約有 60～70% 的氣喘患者可發現鼻竇黏膜增厚的情形，且氣喘越嚴重，合併慢性鼻竇炎的比例也越高。特別是合併鼻息肉的慢性鼻竇炎，與氣喘的關聯性更為密切。因此，常需耳鼻喉科與胸腔科或小兒科共同評估，才能達到較好的控制效果。
慢性鼻竇炎該如何治療？陳冠瑋說明，小兒慢性鼻竇炎的初步治療以鼻腔沖洗及類固醇鼻噴劑為主，有助於減少發炎與分泌物堆積。若出現急性惡化時，醫師可依病情短期使用抗生素或口服類固醇，但不建議長期使用抗生素作為慢性治療。
至於目前成人常使用的生物製劑（單株抗體），在兒童慢性鼻竇炎的治療上，仍缺乏足夠研究證據，目前還尚未成為常規治療選項。
流鼻涕、夜間咳嗽快就醫
陳冠瑋補充，若藥物治療效果不佳，且檢查發現腺樣體明顯肥大，手術治療通常會先考慮進行腺樣體切除術，再視病情評估是否需要進一步接受內視鏡鼻竇手術。研究顯示，小兒內視鏡鼻竇手術是安全的，且多數患者在術後症狀都能獲得改善。
陳冠瑋提醒，若孩童出現長期流鼻涕、夜間咳嗽、有痰咳嗽或鼻塞反覆不癒，不應僅當作感冒處理，建議及早至耳鼻喉科檢查。透過正確診斷與個別化治療，多數小兒慢性鼻竇炎都能獲得良好控制，讓孩子能早日恢復正常生活。
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
鼻竇炎、感冒、鼻過敏怎判斷？醫揭「1表分辨」關鍵在鼻涕、膿痰顏色
鼻涕變黃就是鼻竇炎？兒科醫教你用「6種鼻涕顏色」看身體健康狀況
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為別誤認感冒！醫揭「慢性鼻竇炎」成人與兒童症狀不同：1症狀是警訊
其他人也在看
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
愈來愈多40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
才26歲終身洗腎！醫示警年輕人「5大惡習」：加速腎臟報廢
不到40歲就被宣判一輩子要洗腎！腎臟科醫師洪永祥在臉書發文指出，年輕人洗腎是一個既震撼、又讓人心疼，更令人措手不及的警訊。在台灣，有一群人的30歲，是在一週3次、每次4小時的洗腎機旁度過，而且多數人從未想過自己會走到這一步。
沒吃藥「逆轉糖尿病」！男只靠2招 血糖、體脂都大降
一名67歲男性糖尿病患者，透過飲食與運動，在短短2個月內達到良好的血糖控制成果，甚至進入「糖尿病緩解」狀態，過程中未使用任何藥物，同時體重、BMI、體脂率與內臟脂肪指數皆明顯下降，整體精神狀態也大幅改善。
陳宗彥聚餐後腦溢血！醫曝「高鈉配酒精」害血壓飆升
前行政院發言人、內政部前次長陳宗彥驚傳腦溢血。據了解，陳宗彥3日在台北與友人聚餐，返抵飯店後出現急性症狀送往台北馬偕醫院，4日下午開刀，目前在加護病房觀察。
瘦瘦針爆「大規模訴訟」 美國已數千人副作用包括胰臟炎、肺栓塞
近期許多減肥人士流行施打「瘦瘦針」，來幫助抑制食慾。不過美國卻發生了大規模的訴訟，從2023年以來，已經累計有4000多名使用者，訴訟藥物生產商。醫師指出，這例案例中，有患者出現嚴重的腸胃道問題、營養不良、肺栓塞，英國也警示過，有超過千例的胰臟炎報告，包含17例的死亡。
做完大腸鏡失禁！4旬男「1天換3次內褲」 醫：尿液灌到大腸了
一名40多歲男性因出現疑似失禁情形，在太太陪同下前往醫院門診就醫。該名男子近來每天需更換多次內褲，內褲上常殘留黃色汙漬，但本人認為只是偶爾控制不住、情況不嚴重，與太太對病情的認知落差甚大。對此，外科醫師陳榮堅表示，臨床上若出現反覆滲便或異常分泌物，往往並非單純失禁問題，背後可能潛藏腸道或泌尿系統病變，民眾不可掉以輕心。
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
友人進香突倒地...腦血管爆了！譚敦慈嘆：她自認血壓正常不吃藥
前行政院發言人陳宗彥疑似二度腦溢血，4日於台北馬偕緊急開刀，目前還在危險期。腦血管在寒冷季節突然破裂，對高血壓患者來說可能是致命危機。無毒教母譚敦慈透露，一位罹患高血壓的友人因未按時服藥，某日進香時突然倒地失去呼吸，緊急送醫後電腦斷層檢查發現腦內血管爆裂，整個腦部充滿血液，確診為腦溢血，經搶救才保住性命。
腰果、核桃、巴西堅果、杏仁哪個好？醫大推它！每天4顆抗慢性發炎
核桃、腰果、開心果、巴西堅果、夏威夷豆、花生哪個好？功能醫學醫師許嘉珊表示，無調味堅果是健康食物，好吃又營養，但想要抗發炎，建議選擇這幾款堅果，效果更佳。 Omega-6與Omega-3比例影響
不算熱量也能瘦！百萬YTR甩13公斤 211餐盤是關鍵
百萬訂閱YouTuber魚乾透過社群平台分享減重經驗，她在3年內從64公斤減至51公斤，成功甩掉13公斤體重。魚乾強調自己並非透過極端節食或大量運動達成目標，而是在一次健康檢查發現體脂肪過高後，才真正下定決心改變飲食習慣。
外食「戒澱粉」仍不瘦？營養師曝6大熱量地雷
生活中心／林依蓉報導許多民眾因工作忙碌，三餐幾乎都外食解決。然而，不少外食族明明已刻意控制碳水與蛋白質，體重卻依舊卡關。對此，營養師彭逸珊近日在臉書發文提醒，減重關鍵往往不在於飯與麵的份量，而是藏在餐點中容易被忽略的「隱形熱量」。她特別整理出外食族最常踩到的6大飲食地雷及飲食平衡建議，教民眾如何精準避雷、找回輕盈體態。
沒血便還是中鏢！68歲翁只因「這些症狀」確診大腸癌第三期 醫示警高危習慣
68歲李爺爺平時喜歡食用高油鹽的加工食品，但一向身體健康。不料近來卻出現頭暈、爬樓梯容易喘的情形，起初以為只是體力變差，至住家附近診所就診，抽血檢查發現血紅素偏低，且免疫法糞便潛血（i-FOBT）反應呈陽性，轉至台北慈濟醫院大腸直腸外科門診進一步評估。經電腦斷層與無痛大腸鏡檢查，於肝臟下方的腸道發現約3公分腫瘤，病理切片報告確診為大腸癌第三期。 大腸直腸癌高居發生率第二 不良生活型態是主因 根據衛生福利部癌症登記資料，大腸直腸癌位居國人癌症發生率第二位、死亡率第三名，過去以50歲以上族群為主，但近年明顯下降趨勢，其中不良的生活型態是主要原因，包括紅肉與加工肉品攝取過量、蔬果與膳食纖維攝取不足，以及缺乏規律運動等。此外，糖尿病、肥胖、吸菸、飲酒及長期慢性發炎，也都會增加罹癌風險。 初期幾乎無症狀 留意4大警訊 陳昱廷醫師指出，大腸癌初期多無明顯症狀，隨著腫瘤逐漸增大，才可能出現腹痛、血便、排便習慣改變或糞便變細等警訊。若腫瘤進一步堵塞腸道管徑，則可能有兩成機率導致腸阻塞，進而出現無法排氣排便或食欲不振、噁心嘔吐的情形，一旦拖延治療，就可能導致腸壁穿孔破裂，引發腹膜炎或敗血症，危及生命。
甲狀腺數值正常卻疲勞掉髮？恐是「橋本氏甲狀腺炎」警訊
不少民眾明明控制飲食、規律運動，體重卻始終卡關，每天醒來仍覺疲憊，頭髮掉得比以前多，腸胃蠕動變慢、容易便秘，也常感到手腳冰冷。營養師呂美寶指出，除了胰島素阻抗需要評估，甲狀腺荷爾蒙也是關鍵角色，卻經常被低估。
為何女性更容易失智？劍橋揭密更年期大腦萎縮關鍵，這5件事比補藥更護腦
失智症為何「重女輕男」？英國劍橋大學最新研究分析超過12萬名女性大腦影像，發現停經後有3個關鍵腦區明顯萎縮，這些區域正是阿茲海默症最早攻擊的目標。國內外專家呼籲，女人要保護自己的大腦，需要暫停為他人空轉，為自己好好做到5件事。 台灣女性平均壽命雖比男性長，失智症風險卻比男性高。根據衛生福利部2024年公布的「全國社區失智症流行病學調查」，女性失智症盛行率為9.36%，明顯高於男性的6.35%，國內許多大型流行病學研究也顯示，失智女性人數約比男性多5成。 不只台灣，英國阿茲海默症協會2025年曾指出，英國女性患者人數約為男性的2倍。為什麼女性更容易失智？今年1月，英國劍橋大學發表了一項迄今規模最大的相關研究，證實很可能是更年期惹的禍。 12萬人研究發現：更年期影響3個腦區，重疊阿茲海默症病變 這項發表於《心理醫學》期刊的研究，分析英國生物資料庫（UK Biobank）12萬4,759名女性的資料，其中約1萬1,000人接受了腦部核磁共振掃描（MRI），這些人平均停經年齡為49.5歲。 結果發現，停經後女性的大腦出現3個關鍵區域的灰質體積明顯減少，都是阿茲海默症患者最先出現病變的區域： ‧
陳宗彥59歲腦溢血進ICU 醫提醒5大異常警訊要注意
【記者黃泓哲／台北報導】前內政部次長陳宗彥日前在台北與友人聚餐時，突然感到身體不適，隨即緊急前往台北馬偕醫院就醫。院方評估後，安排他入住加護病房持續觀察，目前仍在接受治療，實際狀況尚未對外說明，根據台北榮總神經醫學中心神經血管科許立奇醫師在官網發布的衛教資訊，腦溢血要注意5大關鍵警訊。
北捷車廂驚見老鼠逛街！一次看怎麼防鼠
[NOWnews今日新聞]北市衛生局30日晚間公布1例漢他病毒症候群本土確定病例死亡，為國內今年首例。而台北捷運也傳出有老鼠趴趴走。對於漢他病毒，疾管署提醒，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家...
放大假四類食物藏殺機 4歲童跟著大人「啃一物」斷牙送急診
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 長假開心大吃大喝，竟然咬斷牙齒！門診就有一名4歲幼童，一放假就隨大人熬夜、吃消夜，沒想到啃雞翅時，不僅咬斷牙齒，碎骨更險些嗆入氣管，被緊急送急診搶救。牙醫師警告，面對「硬、韌、碎骨、平常少吃」等四類食物，務必掌握「少吃、慢食」原則，同時切勿整天吃不停，應維持規律清潔，尤其正在牙齒矯正族群務必提早回診確保牢固。 寒假之...
心疼妻已生3胎！陸男結紮後第4胎意外報到 醫驚：輸精管復通
大陸一名男子馬先生因心疼妻子已生三胎，於去年初進行結紮手術。沒想到不到一年妻子竟意外懷孕。馬先生找到當初做手術的醫院，醫院方面承認手術有問題，但談及賠償問題時雙方沒有共識，馬先生便找媒體曝光。