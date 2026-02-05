別誤認感冒！醫揭「慢性鼻竇炎」成人與兒童症狀不同：1症狀是警訊

孩子長期流鼻涕、咳嗽要留意！鼻竇炎是常見的耳鼻喉科疾病，如果症狀持續超過3個月，就可能發展為慢性鼻竇炎。慢性鼻竇炎不僅成人會得，兒童同樣可能罹患，但在症狀表現、診斷方式和治療策略上，與成人有明顯差異。醫師提醒，若未及早正確診斷與治療，可能影響孩子的生活品質與學習表現，家長不應輕忽。







兒童也會罹患慢性鼻竇炎



鼻竇炎是常見的耳鼻喉科疾病，當症狀超過3個月則可能發展為慢性鼻竇炎。台北市立聯合醫院陽明院區耳鼻喉科主任陳冠瑋指出，不論成人或兒童都有可能罹患慢性鼻竇炎，成人慢性鼻竇炎的常見症狀包括膿性鼻涕、鼻塞、顏面疼痛及嗅覺減退；兒童則多表現為膿性鼻涕、鼻塞、顏面疼痛與咳嗽。

陳冠瑋表示，小兒慢性鼻竇炎的常見症狀為長期流鼻涕或鼻水，其次才是咳嗽，而且多半為有痰的咳嗽，尤其夜間或躺下時症狀會更加明顯，常被誤認為單純感冒或過敏。此外，鼻息肉在小兒慢性鼻竇炎中相對少見，若發現孩童合併鼻息肉，醫師會進一步評估是否存在其他罕見疾病。





初步治療以洗鼻子為主



陳冠瑋指出，約有20%的慢性鼻竇炎患者同時合併氣喘；反之，約有 60～70% 的氣喘患者可發現鼻竇黏膜增厚的情形，且氣喘越嚴重，合併慢性鼻竇炎的比例也越高。特別是合併鼻息肉的慢性鼻竇炎，與氣喘的關聯性更為密切。因此，常需耳鼻喉科與胸腔科或小兒科共同評估，才能達到較好的控制效果。

慢性鼻竇炎該如何治療？陳冠瑋說明，小兒慢性鼻竇炎的初步治療以鼻腔沖洗及類固醇鼻噴劑為主，有助於減少發炎與分泌物堆積。若出現急性惡化時，醫師可依病情短期使用抗生素或口服類固醇，但不建議長期使用抗生素作為慢性治療。

至於目前成人常使用的生物製劑（單株抗體），在兒童慢性鼻竇炎的治療上，仍缺乏足夠研究證據，目前還尚未成為常規治療選項。





流鼻涕、夜間咳嗽快就醫



陳冠瑋補充，若藥物治療效果不佳，且檢查發現腺樣體明顯肥大，手術治療通常會先考慮進行腺樣體切除術，再視病情評估是否需要進一步接受內視鏡鼻竇手術。研究顯示，小兒內視鏡鼻竇手術是安全的，且多數患者在術後症狀都能獲得改善。

陳冠瑋提醒，若孩童出現長期流鼻涕、夜間咳嗽、有痰咳嗽或鼻塞反覆不癒，不應僅當作感冒處理，建議及早至耳鼻喉科檢查。透過正確診斷與個別化治療，多數小兒慢性鼻竇炎都能獲得良好控制，讓孩子能早日恢復正常生活。

