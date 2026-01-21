別講道理了！孩子情緒爆發時，先用這「兩招」接住想說的話

照顧年幼的孩子，除了生理上的照顧之外，最為艱難的部分，就是要時時刻刻承接孩子的情緒。一開始新手父親尤其會懷疑自己，除了最簡單的抱抱、喝奶、出外走走的安撫之外，是否還有其他方法？我們家的狀況更為特別的是，因為是雙胞胎的關係，有時情緒爆發經常是同時或接連發生，若要連續處理兩個小孩，經常會有應接不暇之感。



處理孩子情緒，常受限於「時間」和「語言」

坊間有一些專家，認為小孩出現負面情緒時，應該好好體驗這些感覺，讓孩子們理解何謂生氣？何謂難過？一段時間之後，小孩可能就會冷靜下來，並與孩子對話剛剛發生何事。但我必須誠實的告訴家長，用這樣的方式最困難的地方在於「時間」與「語言」。



如果您與孩子有大把的時間，大可慢慢等待情緒的緩和，但問題是多數時候就是沒什麼時間，因為在小孩爆發的當下，非常有可能是趕著出門的當口，大人如果不順利將孩子們送托或送去上學，接下來就會面臨自己上班要遲到的問題。



在時間巨人的輾壓之下，我們幾乎沒有籌碼可言，很難獲得喘息的空間。多數的家庭都是需要出門討生活的，我們只能在時間的罅隙之中取得育兒平衡。除非一天有四十八個小時，不然我們就是要面對十分鐘內必須處理完孩子們的情緒。



此外，小孩受限於語言發展狀況，常常很難在短時間內就好好說出自己為何這麼生氣，一般多數都是用咿咿啊啊的哭鬧方式。縱使大人有足夠的時間陪著孩子，語言能力不成熟，也會迫使小孩使用較為原始的方式表達，到頭來孩子其實還是無法陳述剛剛到底發生了什麼事，為何需要這麼生氣。



要六歲以下的孩子，能精準陳述自己想要什麼幾乎是不可能的事，更遑論與大人協商替代方案，並進一步理解有限資源之下這已經是最好的選擇。穩定、細緻、合乎常理的情緒表現方式，都有賴於孩子身心成熟的發展狀態。



運用「轉移注意力」，平復孩子高漲的情緒

因此，在時間與語言受限的時刻，最佳的方法是運用「轉移注意力」。主要是孩子情緒起來的當下，任憑大人如何解釋、說理，總是會有一種「鴨子聽雷」的挫敗感。那與其讓小孩不停地爆發，不如設法讓孩子平靜下來。能平靜下來，才有可能從事其他事情。若無法平靜，孩子就只是一直沉浸在情緒的漩渦之中，無法自拔。

廣告 廣告

「轉移注意力」的內涵非常豐富，我個人常用的是「你先平靜下來，我手上有一個特別的東西，借你看看。看完之後，五分鐘後因為我們與○○約好了，必須要去做該做的事，晚上回來再討論要做什麼其他有趣的事。」很多時候，小孩經常被這個特別的小東西所吸引，就將亂發脾氣的事拋在一旁，等往後有機會、時間不緊迫時，再來討論「剛剛為何這麼生氣」、「昨天到底發生了什麼事」、「以後該怎麼面對」等等。當然，討論過程還是必須考量小孩語言能力受限的問題，並用小孩聽得懂的話與他們溝通。



多數時候這樣的方法都可以奏效，因為小孩覺得自己獲得特殊對待，不管這個對待多麼微小，仍有足夠的吸引力。用這樣的方法，唯一的缺點是手上要有足夠的東西，所以一有機會的話，我會盡量蒐羅這些小物品，並且形成特殊的父親風格。這些東西不必然很花錢，有時是自己小時候玩的小玩具，有時是簡易的物理或化學小實驗，有時是野外漫遊時撿到的小果實、小蟬殼，有時甚至可能只是大人頭上的一根白頭髮也可能吸引孩子們的目光，端看自己如何運用。



製造親子獨處的機會，彌補、穩定孩子的情緒

除此之外，孩子們爭吵的問題點，經常是「父母偏心，對○○比較好，對我特別壞」。如果是這樣的狀況，就盡可能在外出的時程中，安排讓手足們各自帶開的時光，讓孩子們分別有機會與父親或母親單獨相處。在獨佔的時空中，讓好玩的事情發生，自然可以彌補小孩心中的不滿，也傳達出父母重視每一個孩子，並未特別忽視或偏愛。在這段特別的過程中，相處與陪伴自然可以穩定孩子的情緒，也可以讓緊張的態勢迅速緩和下來。



若考量父親的獨特性，可以設計一些擅長的活動，善用自己的優勢，就會有料想不到的樂趣。這些活動不必然非常花錢，活用城市地景與公家場館，就可收到非常好的效果。如參觀平常少去的店家（漫畫店、玩具店、模型店、手工藝店）、報名特別的手作課程、體驗百工職人、探訪城市中獨特的古蹟街坊、走訪古今地圖疊合之處、追尋圳道的前世今生、認識周邊的植物、撿拾獨特的果實、設置捕捉昆蟲的裝置等等，都可以讓孩子們知道，父親確實在平凡的生活中注入新意，窮盡辦法營造特有的生活體驗。



從親子互動中，找出合宜且有效的回應模式

總而言之，負面情緒的處理，需針對不同的孩子，使用不同的方法。千萬不要以為同一種方法可以適用在不同狀態的孩子身上。我們只能在與孩子互動的過程中，慢慢尋找合宜、有效的運作模式。



不管是父親或母親都可發揮自身經驗，將過往的學習過程運用在育兒之上。古人有云，「能控制好自己情緒的人，比拿得下一座城池的將軍更偉大」，能有效控制自己的情緒確實不是件容易的事，我們如何從小養成掌控自己的情緒狀況，端賴孩子與家長們共同努力。

看更多信誼好好育兒文章

用「玩」穩固孩子的情緒成長

【信誼Podcast】孩子哭鬧、生氣背後的情緒大解密！

