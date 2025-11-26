別變白吃的早餐 卓揆籲總預算、財劃法通過

▲卓榮泰致詞時羅列中央政府明年要推動的各項政策，但也忍不住表示，目前立院尚未排審中央政府明年度總預算，再加上按現行《財政收支劃分法》明年恐舉債5600億元，影響各項計畫，呼籲立院盡速排審總預算及院版《財劃法》，別讓早餐會變成「白吃的早餐」。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 中華民國工商協進會今（26）日舉行「工商早餐會」，行政院長卓榮泰及各內閣閣員均列席。卓榮泰致詞時羅列中央政府明年要推動的各項政策，但也忍不住表示，目前立院尚未排審中央政府明年度總預算，再加上按現行《財政收支劃分法》明年恐舉債5600億元，影響各項計畫，呼籲立院盡速排審總預算及院版《財劃法》，別讓早餐會變成「白吃的早餐」。



卓榮泰致詞時表示，去年上任之後提出「二上一下一平穩」的方針，也就是每年經濟成長率3%以上、人均GDP可以達到4萬美元以上、失業率控制在3.5%以下，以及消費者物價指數平穩控制在2%以下；更慶幸地報告，今年這些目標都有達標。



針對與美國對等關稅談判進度，他表示，台灣與美國談判目前已經完成各項技術性磋商，進入文書交換過程，而將採取有別於其他國家的「台灣模式」，也就是對美投資由台灣產業自主投資，政府提供金融保證，更有打算未來在美國設立服務園區。



他強調，這不意味著台灣產業實力外流，而是擴展，「不可能複製台灣各種成功的經驗」，但可以讓台灣經驗赴美去服務當地廠商。

針對明年總預算，他提到，明年編列3兆350億元，不僅要全力推動AI新十大建設，更要推動國力新十大動力「兩大金字塔」。這些預算將用於延續五大信賴產業、協助中小企業轉型，更要推動內需，如刺激都更、危老改建，發展國內觀光產業，更預告明年免稅額將會更勝於今年讓中小家庭基本負擔更低。



然而，卓榮泰話鋒一轉，行政院所送出的明年度中央政府總預算，還陷在立法院裡面尚未展開任何審議。再加上根據已經通過《財劃法》明年舉債5600億元，已經超過《公共債務法》對政府限制。



他呼籲，只要政府總預算、院版《財劃法》未通過，「剛剛在這裡所做的報告 也許都達到，所以天下也許會有白吃的早餐，我就在這裡白吃了一頓早餐」，不能讓這種無奈發生，政府將會捍衛行政院財政紀律、編列預算權力，呼籲立法院可以盡速通過總預算及院版《財劃法》。

