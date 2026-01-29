別讓人在天堂、錢在銀行慘劇發生！退休後學會聰明花錢、得到「體驗」，老來不遺憾





「如何花錢」照理說是青菜蘿蔔各有所好，但如果一定要有所評斷，那就是這筆消費帶來的滿足感高低，以及持續時間。

臺灣人聰明、勤奮、節儉，進入社會後賺錢、省錢、存錢的本事好得沒話說，但人生上半場生財能力強，不代表人生下半場花錢能力同樣好，不但不夠好，個人覺得這方面我們比多數其他國家差。

舉幾個例子：

1.一對夫妻省吃儉用半輩子，兒女成年，自食其力，沒有經濟壓力的中年夫婦生活還是很節省，但因為有餘裕，就開始買名牌包、名表、名車之類的奢侈品，犒賞一生辛勞。 2.進入空巢期的婦女，嚮往旅遊，但因經驗有限不知如何下手，看到朋友臉書曬照片、被旅行社廣告吸引，決定參團去杜拜，玩什麼不清楚，主要目的是到七星級帆船飯店吃一客價格不斐的下午茶，拍貴婦美照回來向人炫耀。 3.FIRE成功，明明生活簡單，卻發現花費比退休前還高，仔細一想一算，原來成天沒事坐在家裡看電視，透過購物頻道買了一堆可有可無的東西，花錢不算，家裡空間更顯凌亂。

以上事例（如有雷同，純屬巧合）不斷出現在生活四周，照理說「如何花錢」是青菜蘿蔔各有所好，但如果一定要有所評斷，那就是這筆消費帶來的滿足感高低以及持續時間。

錢要花在能得到體驗的地方

以此為準，智者專家不斷告訴我們，體驗勝於物質，精美物品確實令人滿足，但持續時間短，很快會被想要更多更好物品的焦慮取代，

心理學上這叫「快樂水車」（Hedonic Treadmill）。體驗則像肌肉，是你的就是你的，誰也拿不走，而且不隨時間貶值。

另一項CP值不高的消費，是花錢買「被人看得起」，這點其實和快樂水車的本質異曲同工，水車必須不斷滾動，今天被這群人看得起，明天就想被另一群人看得起，無休無止，無法真正快樂。

那錢到底該花在哪裡？花在能增加體驗的地方，體驗令人長久回憶，老來不感遺憾；花在讓自己成長學習的地方，滿足實現自我人性需求；花在幫助別人的地方，施比受有福，福氣帶來內心平靜喜樂！

許多西方人認為聰明花錢最高境界是「破產上天堂」，也就是離開世界那天把最後一塊錢花掉，東西方價值觀不同，不需完全效法但可做借鏡參考。

無論選擇用什麼方法花錢，千萬不要讓「人在天堂，錢在銀行」慘劇發生在自己身上，這牽涉到如何處理遺產。林則徐是古代大官，也是有錢人，他說「子孫若如我，留錢做什麼，賢而多財，則損其志；子孫不如我，留錢做什麼，愚而多財，益增其過」。

說得好！驗證當今社會，所謂富二代多不成材，成材者大都憑自己本事，個人看法是完全沒必要留遺產給子孫，一定要留，也要在留出自己的養老和實現夢想經費後，限定數額，而且儘早經由訂立遺囑確認，不要不理不睬或故意搞神秘，以致危害到親子之間，或下一代手足之間關係。

聰明花錢除了表現在增加體驗，還在於不斤斤計較。我認知到這點是坐郵輪旅行的時候，船上隨時隨地有人提供服務，按規定無須另外給小費，實際上卻有不少人給。

我過去除非必要沒有給小費習慣，見狀有幾次剛好身上有零錢也入境隨俗，不管對方反應如何，每一次這麼做都自我感覺良好到不行。

後來我把這種習性帶回到日常生活—不是到處給小費，在臺灣隨便給小費會把人嚇到；而是例如和小商小販打交道，即使明知價格稍高，也不討價還價，或不為一些商家提供的小利小惠而花費心力，我為這樣一個小小改變而多花或少省的錢，和它帶給我的大大輕鬆滿足感相比，微不足道。

步入中年，一個人的心態，以及由心態所反映出來的面相和氣質，和用錢方法有很大關係，精打細算半輩子，該是學會真正聰明花錢的時候了！

讀者來函

我是師大附中一九六二年畢業的校友，附中畢業後，考上醫學院，一九七一年到美國受訓，一九七七年定居洛杉磯。開業三十三年後，去年退休，結束我人生的上半場。

在將近一年半的中場休息時間，也像你書中所講的花很多時間在追尋及思考退休以後的規劃。難道只能看書旅遊打高爾夫嗎？

今年四月十日師大附中畢業五十週年慶，我借著由美國洛杉磯回國參加畢業五十週年校慶之便，前往宜蘭羅東聖母醫院拜訪陳院長。

他介紹該院是六十年前由一群義大利醫師傳教士所創辦。他們無怨無悔的為僻遠弱勢臺灣人服務。其中義籍范鳳龍外科醫師，終身未娶，開刀八萬多件，三十八年如一日，服務宜蘭鄉親至死方休。

而我這位由臺灣栽培教育的臺灣子民都無法回饋，我深感慚愧，所以決定回國到羅東服務。八月一日開始在聖母醫院小兒科上班，也算是衛生署宣導的鮭魚回鯞第一批回歸群。

像你在書中所提，我是退而不休，是在進行我的職志。我主導我服務的時間及內容，我決定奉獻的對象，星期二自願到山地巡迴義診，我還研究抗老醫學。就像你寫書創作造福社會，你找到你的職志，你說是嗎？

我非常同意美國一哲學家的觀點。他說人生的五大目的：

1.一生能夠做你喜歡做的工作。 2.一生能?敢冒險不怕失敗。 3.一生中能在愛的環境中度過。 4.一生能夠活得自在，活在當下。 5.一生感恩一生奉獻。我會以此做我退休後的座右銘。

田兄乃有真智慧的人，拜讀大作，深有同感且非常佩服你的勇氣和觀點，冒昧給你寫信，希望向田兄請益退休之道。

老黑回覆

學長事業有成，回饋鄉里，令人感動，從大城洛杉磯遷居小鎮羅東，由奢入儉，令人佩服。

但我相信學長應會同意，令人感動和佩服不是選擇如此人生下半場的原因，而是讓自己有機會長期從事會做、愛做、又能夠幫助別人的職志，走向實現自我，才是人生追求的極致目標和樂趣泉源，為此，我向學長的抉擇說聲：恭喜！

(本文摘自《老黑的FIRE生活實踐：財務自由，實現自我不是夢》，時報出版，田臨斌（老黑）著)





