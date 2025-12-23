「別讓他得逞」 蔣萬安拒提凶嫌姓名

台北市長蔣萬安（中）昨表示，他不願意在公開場合提到殺人案的凶嫌姓名，凶嫌目的必然是要造成大家恐慌情緒，「我們不應該讓他得逞」。記者邱德祥／攝影

北捷隨機殺人案讓台灣社會陷入沉重的傷痛和恐懼，台北市長蔣萬安昨天在市政會議表示，他不願意在公開場合提到殺人案的凶嫌姓名，凶嫌目的必然是要造成大家恐慌情緒，「我們不應該讓他得逞」。

蔣萬安指出，二○一九年紐西蘭基督城清真寺槍擊案，造成四十九人死亡慘劇，當時的總理阿德恩拒絕在記者會中提到槍手名字，不願意讓槍手因為恐怖的罪行獲得任何名聲。他非常認同當年阿德恩的做法，不希望一二一九案凶嫌被記住，也希望媒體能夠更聚焦在如何讓市民恢復到正常生活。

蔣萬安原本預計出席十二月廿七日、廿八日的上海雙城論壇，但因應年底大型活動，為了安撫民心並維繫雙城論壇舉辦，北市府昨宣布行程縮短為半天，蔣只出席廿八日主論壇活動。

蔣萬安說，這次事件他要代表全體市民向第一線的警察同仁致上最高的敬意，在高度危險之下盡最大努力突破阻礙，趕赴救援追捕嫌犯，盡全力守護市民，這分勇氣和專業，市府與市民都看在眼裡。他也理解事後社會上有各種討論，有些人從「上帝視角」批評警察局在案發後的作為，或認為現場民眾缺乏警覺性，「我對這些批評不予置評」。

蔣萬安表示，第一線警察是在瞬間高度壓力之下，依照當下可得到的資訊，以保護市民安全為最高原則所做出專業判斷，市府支持專業決定，同時請警察局關心基層身心狀態，有需要應提供心理諮詢與相關支持資源，讓每位同仁完成任務後都能獲得妥善的照顧及陪伴。

余家昶明春入祀忠烈祠

桃園市民余家昶阻止北市隨機攻擊事件，自己卻因此喪命。桃園市長張善政昨表示，將安排余入祀忠烈祠，並向中央申請褒揚令，預計明年三月春祭時安排入祀。

余母昨表示，兒子跟凶嫌無冤無仇，她已放下仇恨，最後唯一希望政府能讓兒子進入忠烈祠；她也懇求社會大眾不要再去指責凶嫌父母親，希望他們能放下，平安過日子。現在社會變得不安全，希望政府要有所作為，才能給外界一個交代。

賴清德總統昨在全社會防衛韌性委員會表示，希望以此事件為鑑，中央和地方能展現台灣團結的精神，共同檢討、改進並建立制度，快速因應危機。內政部長劉世芳說，已經整備一萬七千多警力與民防人力，投入農曆年前的一三七場大型活動維安。

