別讓你的運動做白工！興大揭PM2.5超過25就白動了
中興大學運動與健康管理研究所教授古博文領銜國際合作研究，整合美、英、丹麥、韓國與台灣等5國、7項大型長期追蹤資料，涵蓋近152萬名成年人、逾10年追蹤紀錄，首次找出「空氣污染濃度」與「運動健康效益」之間的明確臨界點。研究證實：若長期暴露於PM2.5年平均濃度低於25μg／m3 的環境，規律運動可降低死亡率約30％；但若濃度超過此值，運動帶來的健康效益將被「折損」至少一半。
研究進一步指出，當PM2.5濃度介於35 μg／m3至50μg／m3 時，運動對癌症死亡風險的保護力「幾乎消失」。此現象在不同族群中皆一致，包括男女、不同年齡層，以及是否患有心血管疾病者。
古博文表示，這項研究能找出關鍵臨界點，源自於成功匯聚不同空氣品質國家的大型數據：從空品「相當好」的美英丹，到空品「相對差」的韓國與台灣，才得以清楚看見PM2.5對運動效益削弱的差異。他也提醒，目前全球約 46％人口長期曝露在PM2.5高於25μg／m3 的環境中，更有36％人口處於高於35μg／m3 的汙染程度，情況相當值得警惕。
研究團隊建議，民眾應遵循「規律運動＋好空氣」的原則，才能獲得最大健康效益。尤其在外出運動前，務必先查看即時空氣品質指標與相關APP，在空品較佳的時段安排運動，避免讓努力白費。
這項成果已於11月28日發表於國際醫學期刊《BMC Medicine》，發表後旋即獲全球超過20國、30家以上媒體與科學網站大幅報導。根據 Altmetric 指標，本研究關注度位居全球近3000萬篇論文的前1％，顯示台灣主導的跨國運動科學研究在全球公共衛生領域中具有高度影響力。
更多中時新聞網報導
林憶蓮自爆感冒啞嗓仍動聽
TPVL》連莊橫掃伊斯特 豪取16連勝
w-inds.收生日驚喜 感受台粉滿滿的愛
其他人也在看
基隆河汙染源找到了？今成立「前進指揮所」清淤檢測
[Newtalk新聞] 近日基隆河八堵抽水站遭油污污染，影響基隆市、新北市汐止區近15萬戶自來水源，因此基隆市政府與自來水公司昨(2)天晚上查污染源，疑似從暖暖碇內源遠路102巷的溝渠發現汙染源頭，對此，今(3)日基隆市府成立前進指揮所清理汙染物、向上追查水源指揮調度用水。 自來水公司八堵抽水站在11月27日發現油污染，停止抽取基隆河原水，改以新山水庫蓄水供水，暖暖及仁愛區則由西勢水庫供應，但西勢水庫較小，後續只能供應3天內水，在此之前若不能解決油污染事件，仁愛區部分高地約3萬5000戶恐面臨停水問題。 對此，基隆市府昨晚前往疑似污染源地點實勘，並開記者說明最新水情與供水風險。基隆市府指出，污染的源頭疑似是暖暖碇內源遠路102巷的溝渠，台水已於昨晚委託專業廠商清理源遠路102巷溝渠內的疑似污染物，希望能在1天半內完成清除及水質檢測，若檢測合格將盡速恢復取水，以減輕西勢水庫供水壓力。 另外，由於市府已將此事件視為重大災難，因此於今日上午10時中央與市府會組成「跨部會聯合專案小組」，展開溝渠清淤，並往上游找尋污染源頭，針對污染狀況、水源調度、備援系統、緊急送水方案，與專家學者研議相關因應措新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
東京旅遊必去景點「上野動物園」探索日本第一座動物園的魅力
喜歡動物園的人，在安排東京行程時，大多會把「上野動物園」納入其中，這裡也是許多親子旅遊的熱門首選。不論是第一次前往，還是已經造訪過無數次，都會被上野動物園的魅力深深吸引，是一處經典的東京必訪景點。JAPANKURU ・ 1 天前 ・ 發起對話
台灣鯛驗出禁藥恩氟喹啉羧酸！全聯急下架 全台18縣市近1.4萬人吃下肚
高雄衛生局抽查發現全聯銷售的台灣鯛魚排檢出禁藥「恩氟喹啉羧酸」，已立即啟動全面下架回收作業。經調查，這批問題魚貨來自雲林縣東勢一處養殖場，已流通至全台18個縣市的369家全聯分店，進貨15624片中已售出13793片，僅回收1831片。雖然養殖業者否認使用禁藥，但目前相關單位已進行移動管制，等待複驗結果以釐清真相。TVBS新聞網 ・ 3 小時前 ・ 4
水瀑狂噴! 鯉魚潭40公分過橋管破 台水急調度搶修
中部中心/邱俊超 苗栗報導苗栗縣鯉魚潭水庫，供應自來水的直徑40公分管線，1日下午在中平大橋突然破管，自來水有如小瀑布狂噴，自來水公司搶修，影響4戶停水，預計在2日傍晚恢復供水。苗栗中平大橋自來水管爆裂。(圖/邱俊超攝)水柱往前面噴灑，往旁邊噴灑，往上面噴灑，這噴泉很帶勁，換個角度看！這下知道不是賞景用的噴泉了，是從橋下噴出去的，看看週邊的野樹林，活得也挺水潤，沒有被野火燒需要灌救的問題，那這水到底是？鄉民代表1日下午3點多，行經苗128線，銅鑼鄉中平大橋，發現西向車道旁橋，大量水噴湧而出，疑似是橋下方自來水管爆管，自來水公司獲報，派員到場處理！由鯉魚潭水庫，供應銅鑼鄉中平村，及公館鄉，自來水直徑40公分管線，突然破管，影響四戶停水！苗栗中平大橋自來水管爆裂。(圖/邱俊超攝)自來水公司關掉水源，緊急搶修，預計在2日傍晚恢復供水。這還有案外案，被發現中平大橋下，因為位處偏僻，被人棄置許多垃圾，亂象也跟著爆！原文出處：水瀑狂噴! 鯉魚潭40公分過橋管破 台水急調度搶修 更多民視新聞報導事發5天! 基隆自來水有汽油味 "礦泉水被搶光"民怨四起淡水停水第4天！侯友宜喊「8成復水」遭灌爆 律師：都學盧秀燕工程出包挖破管! 淡水大停水4天 居民怒罵:沒侯侯做代誌民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
暖暖、仁愛供水吃緊恐停水3日 謝國樑宣布5措施跨區新北聯合應變
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／基隆報導 基隆市面臨嚴重供水風險，由於基隆河疑似遭受污染，自來水公司已自11月27日起暫停抽取河水，改以西勢水庫單一供應民生用水。不過，市長謝國樑昨（2）日晚間前往碇內現場勘查後表示，若污染未能及時清除，暖暖區與仁愛區南榮新村等高地地區約35000戶民眾，恐在3日後遭遇預防性停水。為降低大型停水風險，水公司將啟動污染清除作業，...匯流新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
清潔隊員撿回收電鍋送拾荒婦 法院認「損害公務員廉潔形象」不免刑
台北市清潔隊一名黃姓資深隊員（62歲）因同情一名拾荒老婦人，從回收車上撿了一只還堪用的大同電鍋轉送她，因此被依貪汙罪起訴，士林地院審理後，黃姓清潔隊員被判刑3個月、緩刑2年、褫奪公權1年。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 5
基隆自來水被污染 謝國樑週日一早竟先參加黨慶
地方中心／綜合報導基隆市民連日來，反應自來水有汽油味，影響區域包括基隆、汐止大約15萬戶，不過，基隆市長謝國樑，昨天一早卻先去參加國黨黨黨慶，傍晚才在臉書發文，直到晚間才緊急召開記者會，宣布對台水開罰，不過，經濟部長龔明鑫認為，台水也是受害者，要市府趕快找出汙染源。載運五千公升的水車開進校園，提供乾淨用水，基隆市民，從上周五開始，喝了好幾天有汽油味的水，影響區域，包括仁愛、安樂、信義，還有七堵、中山區，和汐止，總共15萬戶被波及，基隆市長謝國樑，沒第一時間處理，周日還參加國民黨黨慶。基隆市長謝國樑(11.30)：「我跟沛祥全力合作之下，基隆市將會是鐵板一塊，完全沒有辦法攻進來。」基隆市民反映水有汽油味，總共１５萬戶受影響（圖／民視新聞）謝國樑強調，基隆是國民黨的鐵板一塊，基隆立委林沛祥，更直接在黨慶幫謝國樑拉票。立委（國）林沛祥(11.30)：「投給要連任的謝國樑市長，身為基隆市黨部主委真誠的拜託，讓他繼續連任，讓基隆變得更進步更幸福好嗎。」藍營的市長與立委，沉浸在自我感覺良好中，謝國樑直到周日傍晚，才發文關注水的問題，引發民眾不滿，留言「神隱兩天現在才出來」，「富家子弟不懂百姓疾苦」，謝國樑晚間緊急召開臨時記者會，不是檢討自己，而是要對台水開罰。基隆市長謝國樑(11.30)：「水面油膜感測器，為故障的狀態，不過剛剛跟台水公司討論，尤其他們有一些專業的水專家，他們也認為人為的因素，可能還是會比較大。」基隆市長謝國樑（圖／民視新聞）經濟部長龔明鑫：「因為這件事情台水公司說老實話，它也是受害者之一啦，那因為這個河川受到污染，恐怕還是要請市政府跟檢調趕快來查明，到底它的原因是什麼，畢竟這一條河流，是縣市管理的河川。」經濟部長龔明鑫，為台水緩頰，台水除再次譴責污染水源行為外，也商請地檢署介入調查。這場水汙染之亂，公部門都不想背鍋，汙染源頭有待追查。原文出處：基隆自來水被污染 居民哀號！ 謝國樑週日一早竟先參加黨慶挨轟 更多民視新聞報導自來水好臭！基隆河遭油污染 台水祭3補償措施5天沒水用! 自來水仍飄異味.礦泉水被搶光 基隆民怨四起點外送"未取餐"被退 男衝速食店堵外送員爆衝突民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
感測器故障害的？ 基隆水仍有油味 水車急支援學校
基隆市 / 綜合報導 基隆河八堵抽水站附近河面上個月27日發現油汙，導致基隆與新北汐止部分區域，自來水出現刺鼻的汽油味。今(1)日是事發第5天，一大早自來水公司的水車也緊急開到受影響的國小，提供學校廚房用水，解決燃眉之急。基隆市府指出，這次油污染事件沒能及時發現，可能和抽水站的油膜感測器故障有關，台水表示事發的當日晚上感測器無法偵測油污，直到現場人員聞到油污味才緊急應變處理，但為時已晚。對此基隆市府強調，最快今日下午就會對台水開罰。 雙手緊緊握住水管，裝滿一大個不鏽鋼水槽後，再換下一個，這裡是基隆安樂區的建德國小廚房的工作人員，連忙將乾淨的水儲存起來，基隆市建德國小廚房工作人員說：「還不會用到這邊，啊先弄，你先處理，先去拿。」大家分工合作，會急著存水全因上個月27日，基隆河八堵抽水站附近的河面發現油污，不僅民眾用水受影響，就連學校也遭殃，基隆市安心幼兒園職員說：「小心喔，小心。」同樣位在安樂區的幼兒園，也利用橘色大塑膠桶，將珍貴乾淨的自來水好好保存，同一時間市府緊急供應的15箱水也緊急抵達。孩童家長說：「因為家裡也是住在附近，對啊，所以一定會多少擔心，所以就看政府方面，看能不能夠解決這個問題。」飲用水攸關健康絲毫不能馬虎，基隆市府表示，這次油污染事件沒有及時發現，可能和八堵抽水站油膜感測器故障有關，台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢說：「(油膜感測器是)油污如果浮在水面上，那光線反射之後，那個儀器去偵測到，像這一次的污染物質的話，它其實在表面上幾乎是看不到的，然後它如果是溶解在水中，那油膜感測器是沒有辦法去偵測出來的。」台水解釋，油膜感應與光線有關，是透過反光的程度來感應，如果不是很厚的話，沒有浮在水面上也偵測不到，這次會出事是因為晚上感測器無法偵測油污，淨水場的人員聞到油污味，才緊急應變處理，基隆市議長童子瑋說：「用水的監測，水公司也責無旁貸。」被油污染台水卻後知後覺，還得靠人工嗅覺巡查才發現，應變慢了好幾拍，基隆市政府強調，最快今日下午將對台水開罰，究竟台水哪個環節出錯，哪顆螺絲鬆了，還得要好好對外說明。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債
王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 26
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 155
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 3
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 126
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點 自認「當爸爸很失敗」
中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 138
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 98
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 12
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 36