別讓你的運動做白工！興大揭PM2.5超過25就白動了

中興大學運動與健康管理研究所教授古博文率領國際團隊，分析5國共152萬人、逾10年追蹤資料，研究顯示若PM2.5濃度低於25μg／m3，規律運動可降死亡率30％，但超過此值健康效益恐大幅減半。（馮惠宜攝）

中興大學運動與健康管理研究所教授古博文領銜國際合作研究，整合美、英、丹麥、韓國與台灣等5國、7項大型長期追蹤資料，涵蓋近152萬名成年人、逾10年追蹤紀錄，首次找出「空氣污染濃度」與「運動健康效益」之間的明確臨界點。研究證實：若長期暴露於PM2.5年平均濃度低於25μg／m3 的環境，規律運動可降低死亡率約30％；但若濃度超過此值，運動帶來的健康效益將被「折損」至少一半。

研究進一步指出，當PM2.5濃度介於35 μg／m3至50μg／m3 時，運動對癌症死亡風險的保護力「幾乎消失」。此現象在不同族群中皆一致，包括男女、不同年齡層，以及是否患有心血管疾病者。

古博文表示，這項研究能找出關鍵臨界點，源自於成功匯聚不同空氣品質國家的大型數據：從空品「相當好」的美英丹，到空品「相對差」的韓國與台灣，才得以清楚看見PM2.5對運動效益削弱的差異。他也提醒，目前全球約 46％人口長期曝露在PM2.5高於25μg／m3 的環境中，更有36％人口處於高於35μg／m3 的汙染程度，情況相當值得警惕。

研究團隊建議，民眾應遵循「規律運動＋好空氣」的原則，才能獲得最大健康效益。尤其在外出運動前，務必先查看即時空氣品質指標與相關APP，在空品較佳的時段安排運動，避免讓努力白費。

這項成果已於11月28日發表於國際醫學期刊《BMC Medicine》，發表後旋即獲全球超過20國、30家以上媒體與科學網站大幅報導。根據 Altmetric 指標，本研究關注度位居全球近3000萬篇論文的前1％，顯示台灣主導的跨國運動科學研究在全球公共衛生領域中具有高度影響力。

