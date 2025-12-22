別讓兇手成名！吳崢致敬英雄余家昶：這才是我們該記得的

捷運台北車站M7出口民眾獻花合十悼念英勇制敵不幸犧牲的余家昶。(資料照，記者王藝菘攝)

〔記者陳昀／台北報導〕台北車站及捷運中山站周遭上週五發生隨機攻擊事件，造成多人傷亡，民進黨發言人吳崢今天直播時呼籲大家，不要過度討論或記憶兇手，兇手沒有資格被留在我們心中，也沒有資格透過傷害他人的方式成名，我們要記得的是英雄，感謝余家昶先生英勇守護台北市民和國人同胞，我們應該傳頌英雄的事蹟，這才是社會共同的價值觀。

吳崢表示，上週五他從新聞上看到兇手持刀傷人的畫面感到非常憤怒，無論他有何種處境，都沒有權利任意奪走他人的生命與未來，週末賴總統也到警政署召開跨部會聯合會議，包括行政院長卓榮泰、台北市長蔣萬安、國安會秘書長吳釗燮、國安局長蔡明彥、警政署長等都與會，顯示政府以最嚴謹的態度因應此次事件。

廣告 廣告

吳崢指出，賴總統已宣示啟動傷者與家屬的照顧及心理諮商、全面追查犯案動機與背景、強化交通樞紐應變。在這種時刻，不分朝野、不分黨派，重點在於如何讓環境更安全，部分人士在此時進行政治操作，將悲劇歸咎於賴總統言論的行為令人不齒；另有謠言指稱兇手具備特定族群背景，陸委會已澄清嫌犯是本國籍，與新住民背景無關，我們不應在在此時分裂社會。

吳崢提到，依照過往經驗，大眾常會好奇兇手的背景，但他要呼籲大家，不要過度討論或記憶兇手。兇手沒有資格被留在我們心中，也沒有資格透過傷害他人的方式成名。我們要記得的是英雄，上週五在台北車站，57歲的余家昶先生第一時間挺身而出阻攔兇手，當時兇手帶了大量自製汽油彈，如果不是余先生制止，後果不堪設想。

吳崢說，我們要記得的是余先生英勇的行為與高尚的情操，謝謝余先生在關鍵時刻守護了台北市民與國人同胞，我們應該傳頌英雄的事蹟，這才是我們社會共同的價值觀。

【看原文連結】

更多自由時報報導

他叫余家昶！當年說會挺身阻止鄭捷 11年後真的做到

余家昶英勇阻擋張文一整箱汽油彈 真實身分並非保全

心痛影片曝光！被砍騎士生前緊握手機停在「這一幕」 全網看哭了

張文家屬需「變賣家產」賠償被害人？ 律師揭無奈現實……

