別讓出國變染病之旅！黃軒示警：東北亞防飛沫、東南亞防蚊蟲

[Newtalk新聞] 農曆春節帶來出國旅遊熱潮，許多民眾在規劃行程時往往只關注航班與住宿，卻忽略了出國的健康風險。重症醫黃軒特別提醒，出國旅遊本質上是轉換到不同的病毒暴露環境，民眾應評估目的地潛在的傳染病威脅。如東北亞地區以呼吸道與腸胃道病毒為大宗，東南亞則須嚴防蚊媒傳染病，了解當地疫情趨勢並落實防護，才是確保旅途平安的關鍵。





民眾常以為出國能放鬆身心變得更健康，但在專業醫師眼中，這僅是將身體暴露於不同種類的病毒風險中。黃軒說明，許多人在出國前會擔心飯店踩雷或班機延誤，但身為醫者更擔憂民眾不清楚自己將面臨何種病毒威脅。針對國人喜愛的東北亞地區如日本、韓國，黃軒指出，呼吸道病毒是最常見的感染源。其中流感病毒多在冬春兩季達到高峰，機場與大眾運輸系統皆是傳播熱點；新冠病毒則呈現波浪式流行，在密閉空間內仍具高傳染風險；腺病毒則因症狀類似感冒，容易被兒童與年輕族群忽略。黃軒強調，民眾切勿以為出國後呼吸道病毒就會消失，仍需保持警覺。

廣告 廣告





除了呼吸道疾病，東北亞的腸胃道病毒風險同樣嚴峻。黃軒表示，諾羅病毒在日本與韓國的餐飲環境及團體旅遊中相當常見，輪狀病毒則是導致兒童腹瀉的主因之一。此外，腸病毒包含EV71型，多活躍於台灣、中國及韓國的夏秋季節；麻疹病毒雖較少見，但仍有旅遊輸入造成的零星群聚案例；至於人畜共通的漢他病毒，則多分佈於中國東北、韓國與蒙古等接觸鼠類環境的區域。黃軒提醒，前往東北亞旅遊應依季節調整防疫重點，冬季首重呼吸道防護，夏季則需預防腸病毒與諾羅病毒，落實戴口罩與勤洗手，比服用補品更能提供實質保護。





至於東南亞地區，包含泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、越南、菲律賓及柬埔寨等地，黃軒進一步指出，該區域最大的傳染病特色在於蚊媒病毒。登革熱幾乎在所有東南亞國家全年皆有風險，基孔肯雅病毒會引發發燒與劇烈關節痛，茲卡病毒對孕婦威脅甚大，日本腦炎病毒則對前往鄉村、長住或從事戶外活動者構成高風險。





針對東南亞的飲食與接觸風險，黃軒提到，腸道與食源性病毒如諾羅病毒與A型肝炎病毒不容忽視，其中生食習慣與街邊飲食衛生是關鍵風險因子。呼吸道病毒如流感、新冠、副流感病毒與RSV在當地同樣存在。此外，黃軒也列舉較少見但須留意的病毒，例如接觸活禽市場可能感染禽流感病毒，以及馬來西亞、印尼與印度部分地區曾出現過極少見但高致死率的尼帕病毒。黃軒認為，前往東南亞旅遊，防蚊措施的重要性高於一般防疫，避免被蚊蟲叮咬比事後服藥更為關鍵。





黃軒總結，出國旅遊並不會讓身體變健康，而是改變了感染病毒的途徑與種類。東北亞地區的主要風險潛藏於呼吸道飛沫與飲食接觸，東南亞地區則需嚴防蚊蟲叮咬傳播。民眾無需過度恐慌，但務必清楚自身處於何種風險環境。黃軒呼籲民眾謹記三項原則：出發前先搞懂目的地流行哪些傳染病；旅途中落實佩戴口罩、勤洗手與防蚊措施；回國後2至21天內若出現發燒、腹瀉或關節痛等症狀，就醫時務必主動告知醫師近期旅遊史，協助醫師準確診斷。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

快訊》出門帶傘！2縣市大雨特報 氣象署：防積水

以為只是感冒咳？醫示警「5大症狀」恐變奪命重症：咳2週別拖