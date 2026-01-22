別讓台灣淪為列強消耗品 呼籲回歸理性思辨的國防預算審查

美國在台協會（AIT）處長谷立言一席「自由非免費」的發言，力挺賴政府提出的「1.25兆元不對稱軍購特別預算」，並挑明美方的協助取決於台灣「自力自助」的程度。翻成白話文，無非是告訴我們，若想讓美國保駕護航，台灣得先拿出天文數字般的保護費。國際現實無可厚非，但買東西豈可只聽賣家講話。台灣這端行政院長卓榮泰為了總預算喊戰，卻又臨陣退縮。不願公開思辯卻一味施壓在野黨，難道台灣只能加入這場看不見盡頭的軍備競賽？

當美國官員對台灣政府預算指手畫腳、提出「提點」時，我們的行政首長卻在國內上演一場拙劣的政治鬧劇。行政院長卓榮泰為了總預算案，氣勢凌人地叫陣要求辯論，孰料不到三小時，態度隨即轉變，聲稱只願回到國會備詢。這種叫戰卻不敢論戰的行徑，難怪會被民眾黨立委黃國昌譏諷為「堂堂院長只剩一張嘴」。

這種「畏戰」的態度，反映出執政者對預算合理性的心虛。面對涉及1.25兆元、影響國家未來數十年的軍購特別條例，府院竟然不敢與民意代表進行真理的辯論，反而只會躲在美國官員的「聲援」背後尋求正當性。如果真如賴總統所言，這筆預算是為了保衛家園，為何不敢接受挑戰，與在野黨公開辯論？若真能說服人民，贏得支持，預算審查何至於此？

我們支持國防，但堅決反對「盲目的軍備競賽」。1.25兆元，這不是一串數字，而是足以改變無數弱勢家庭命運的巨款。黃國昌委員的質疑擲地有聲：政府與其將天文數字送往軍火供應商，為何不先依法編列軍人加薪、警消退休金等民生基礎預算？

我們必須為那些在通膨中苦苦支撐、在勞健保破產邊緣掙扎的基層民眾發聲。當執政者附和美國的自由非免費時，不應只是慷百姓之慨，去填補軍事工業複合體的胃口。如果一個國家為了買飛彈，而犧牲了守護人民生命財產的警消權益，犧牲了捍衛疆土的軍人生活品質，這樣的防禦牆不過是築在沙灘上的堡壘。

當前的府院不敢對內辯論，卻任由外國官員提點預算進度，這是不折不扣的民主失能。我們必須認清：一味地窮兵黷武，只會加速兩岸的敵意螺旋，讓台灣淪為列強博弈下的消耗品。守護民主，應從監督這筆「1.25兆」的豪賭開始，別讓台灣的未來，在政客的叫囂與畏戰中被輕易典當。

政府不斷強調備戰以止戰，但更高明的避戰智慧，難道不是讓台灣遠離戰端，莫讓台灣淪為火藥庫？真正的國防不僅在於武器的精良，更在於領導者是否有避戰的智慧與對話的勇氣。

