別讓團圓變「團怨」！過年就頭痛胃痛？醫揭密大腦在發求救訊號
【記者 洪美滿／台北 報導】農曆春節本是團圓與休息的時刻，但對許多現代人而言，卻是一年之中壓力最密集的階段。根據美國心理學會（APA）2023年的調查研究顯示，高達 89% 的成人在節日期間感受到壓力，其壓力來源多與家庭互動、經濟負擔有關，且有超過四成的人表示此時的壓力遠高於平時。
恩主公醫院精神科主任蔡芳茹醫師觀察發現，每逢年節前後，門診中因頭痛、胃部不適、胸悶、失眠而就診的患者明顯增加。這群患者往往先在腸胃科或神經內科做了各項檢查，卻查不出器質性病變，也就是未發現能解釋症狀的生理結構異常。蔡醫師直言：「這正是典型的『身心交互反應』，當你的意識在告訴自己『我要忍耐』時，身體已經先一步發出警報。」
長媳的十年噩夢：不是忍耐就能解決
在臨床案例中，蔡醫師分享了一位 45 歲張女士的故事。身為家中長媳，她連續十年只要一過冬至，就開始出現嚴重的焦慮與肩頸痠痛。每當除夕夜全家圍爐，她卻因為胃絞痛無法進食，甚至引發夫妻間激烈的爭吵。
「許多女性承受著『必須讓所有人滿意』的長期內在要求。」蔡醫師分析，壓力來源並非單一事件，而是多重角色期待的加總：祭拜的繁文縟節、準備數十人的年菜、應對親戚之間的比較。透過專業門診介入，蔡醫師並非僅開立處方藥物，更擔任「支持性引導者」，引導張女士與丈夫持續溝通，最終達成「年菜改外送、提前一天返家休息」的共識，才讓她終結了長達十年的過年噩夢。
為什麼壓力會變疼痛？大腦「過載運作」的真相
「民眾常覺得不舒服是心理作用，但大腦的改變是真實存在的。」蔡芳茹醫師從神經醫學角度解釋，年節的急性壓力會啟動體內的「壓力軸」（HPA axis），分泌大量的皮質醇。
短期壓力能提升應變能力，但若壓力持續，大腦結構將面臨以下衝擊：
海馬迴受抑：神經新生受阻，導致記憶力下降、情緒低落。
前額葉皮質功能下降：這是腦部的指揮中心，一旦「失靈」，我們的情緒調控能力與決策彈性就會變差，容易變得暴躁。
杏仁核過度活化：就像警報器壞掉一直響，讓人處於莫名的焦慮與過度警覺中。
神經傳導物質失衡：血清素下降會提高憂鬱風險，而正腎上腺素過高則是造成失眠與肌肉緊張的主因。
實戰篇：面對親友「關心炸彈」的心理邊界
針對即將到來的年節，蔡芳茹醫師建議民眾建立「心理防護罩」。面對親戚的拷問，可以練習以下應對思維：
區分責任歸屬：親戚問你是因為他們想找話題，回不回答、怎麼回答則是你的選擇。
不亢不卑的標準回答：當被問到敏感問題（如薪水、婚育）時，可以用「目前都在規劃中，有好消息會跟大家分享」或「目前生活很充實，謝謝關心」等中性辭彙快速帶過，並將話題轉移到對方身上。
適度離場：若感受到心跳加速、呼吸變淺，應勇敢以「去洗手間」或「出門買東西」為由，爭取 15 分鐘的呼吸空間。
身心健康檢查站：我需要尋求醫師協助嗎？
蔡醫師提醒，若出現以下四大紅燈警訊，應尋求專業評估：
功能受損：無法正常上班、上學或完成基本家務。
關係危機：因情緒失控導致夫妻或家庭關係面臨破裂。
生理崩潰：頻繁恐慌發作、反覆進出急診卻查無病因。
極端念頭：出現自傷或傷人的意念。
醫師的放鬆處方：三招找回心靈主控權
正念呼吸法：每天早晚 5 分鐘，專注於空氣進出鼻腔的感覺，有效降低杏仁核的活躍度。
建立「自我時間」：即使在忙碌的年節，也請每天留 30 分鐘給自己，不論是散步、聽音樂或只是發呆。
尋求專業「校準」：「精神科醫師不只是開藥的人，更是壓力系統的校準者。」蔡醫師呼籲，透過專業的藥物與認知治療介入，能幫助個案從高壓循環中跳脫，重新找回生活的主控權。
恩主公醫院精神科透過「藥物、認知治療、支持系統」三方介入，幫助民眾在壓力夾縫中找回平衡。蔡芳茹醫師呼籲，家人的理解是最好的良藥，適度溝通與分擔，才能讓春節回歸「休息」的本質，別讓團圓成了身心的沉重負擔。（照片記者洪美滿翻攝）
