別讓大魚大肉成為健康負擔！國健署推薦「植感年菜」 巧妙運用堅果、鮮菇、豆漿也能色香味俱全
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導
農曆新年即將到來，不少民眾在年節期間大快朵頤，卻可能因為營養不均衡反而導致身體健康負擔。衛福部國健署今（10）日召開記者會推薦蔬食為主的年菜新觀念，還邀請大廚示範冬蔬豆漿燉肉、堅果紫米飯、鮮菇湯等創新料理，國健署長沈靜芬也親自上陣，展現色香味俱全的植感年菜料理。
沈靜芬表示，國人普遍存在蔬果、豆類、全穀攝取不足，糖、鹽及飽和脂肪攝取過多等問題，而春節期間聚餐頻繁，且餐點多以高鹽、高糖、高油為主，容易增加肥胖、高血壓、心血管疾病及其他慢性病風險。
沈靜芬提醒，研究顯示，若能採以植物性食物為主的飲食型態，多攝取蔬果、豆類及全穀，可降低約16%的心血管疾病風險、11%的慢性心臟病風險，同時也可減少約50%與食物相關的溫室氣體排放量，愛護地球。
國健署補充說明，透過原型、在地食材，民眾在圍爐時刻可兼顧美味、健康與環境永續。研究也指出，植物性飲食為主，能降低16%心血管疾病風險，還能減少5成與食物相關的溫室氣體排放量。
國民健康署今年邀請「灃食公益飲食文化教育基金會」主廚林奕成以植物為主設計的健康年菜，與市售年菜相比，美味和澎湃度不減，但大幅增加維生素B群、維生素E、多種礦物質（如鎂、鐵、鋅）及膳食纖維含量，減少糖、鹽、油的使用。
「時蔬胡椒蒸雞」將蔬菜及香料塞入全雞入鍋燉煮，蔬菜的鮮甜滲入雞肉中，取代額外添加鹽的調味，有別於傳統全雞沒有或僅少量配菜；「五行堅果紫米飯」則是以糙米、紫米、地瓜、南瓜與毛豆取代傳統米糕，減少精製澱粉及糖鹽，同時增加膳食纖維與礦物質攝取。
「冬蔬豆漿燉肉」是以無糖豆漿燉肉，除增加植物性蛋白攝取外，更增添濃郁豆香。藉由瘦肉片的少許油脂使口感更溫和，有別於高油、高鹽的傳統東坡肉；「鮮菇素湯」，則是以杏鮑菇、蕈菇、猴頭菇等多種菇類搭配當季冬筍、紅棗與枸杞提鮮，取代傳統佛跳牆的油炸或加工食材與高鹽湯頭。
