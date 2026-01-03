別讓她凍壞！心疼「合歡山警察小姐姐」雪地站崗 民眾寄300袋薑茶送暖

南投縣警局仁愛分局收到吳姓女子寄送300袋薑母紅茶，備感溫暖。（警方提供）

南投縣仁愛警分局翠峰派出所蕭姓女警，因為日前在合歡山風雪中堅守崗位執勤，引起上萬名網友憐惜並給予鼓勵，由於冷氣團一波波來襲，有民眾寄了300袋薑母紅茶沖泡飲到分局慰勞，讓收到的員警既暖身又暖心。

蕭姓員警任職翠峰派出所，也是該派出所唯一女警，日前「中橫路況交通資訊站」在臉書PO出她執勤照片，並標註「好可憐的警察小姐姐，在外面站好久都沒有移動，不知道是不是因為結凍黏住惹...」只見蕭姓女警獨自站在合歡山風雪中執行交管勤務時堅守崗位、久久未移動。

蕭姓女警在合歡山雪地堅守崗位執勤的畫面，讓上萬名網友心疼又欽佩。（翻攝自「中橫路況交通資訊站」臉書）

「合歡山警察小姐姐」執勤的畫面曝光，引起上萬名網友按讚，不僅心疼她會「凍僵」，也欽佩她的敬業精神，甚至輿論開始討論，合歡山雪季期間，執勤人員是否有更完善的禦寒裝備，或者提供簡易崗哨。

而在昨日，仁愛分局收到一名吳姓女子寄送的300袋薑母茶沖泡飲，蕭姓女警和同事們拿著沖泡飲相當感動，直呼既暖身又暖心，民眾的心意是對他們滿滿的鼓勵和支持。

