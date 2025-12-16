別讓孩子水壺成細菌溫床！ 醫提醒：「一摸滑滑的」只用水沖不夠

小兒科醫師傑登近日在粉絲專頁提醒，即使水壺看似乾淨，內部仍可能滋生肉眼看不見的「生物膜」。（翻攝自pexels）

不少家長每天替孩子準備水壺，卻可能忽略正確清潔方式。小兒科醫師傑登近日在粉絲專頁提醒，即使水壺看似乾淨，內部仍可能滋生肉眼看不見的「生物膜」，長期飲用恐影響孩子健康，呼籲家長建立正確清洗觀念，避免水壺成為細菌溫床。

小兒科醫師傑登在臉書粉絲專頁「傑足先登 傑登醫師」發文指出，許多家長以為水壺只裝白開水，用清水沖洗、晾乾就算完成清潔，但其實內壁、吸嘴、吸管及矽膠墊圈，都容易累積由細菌、酵母菌與黴菌組成的「生物膜」。若水壺出現異味、內側摸起來滑滑的，那很可能就是「生物膜」在作怪。

生物膜是什麼？ 為什麼清水洗不掉？

傑登醫師說明，生物膜是細菌、酵母菌、黴菌等微生物結合黏性物質，附在物體表面的微生物聚集結構，僅靠清水沖洗難以有效去除。孩子免疫系統尚未成熟，若長期使用清潔不足的水壺，可能增加腸胃不適、腹瀉風險，對過敏體質孩童也可能造成刺激，甚至因異味影響喝水意願，影響日常水分攝取。

水壺該怎麼洗 才能真正洗乾淨？

對此，他提出「3步驟有效對抗生物膜」，第一，使用長柄刷、吸管刷徹底刷洗瓶身、螺紋、吸嘴及墊圈；第二，搭配中性清潔劑清洗，或以小蘇打加溫水浸泡15至30分鐘，也可使用白醋短時間浸泡除味；第三，清洗後將所有零件拆開，放置通風處完全晾乾，避免濕氣滋生細菌。

傑登醫師最後提醒，「看起來乾淨，不一定真的乾淨」水壺應每天清洗，每週至少一次深層刷洗，若出現變色、刮痕或矽膠老化情形，應適時更換。

