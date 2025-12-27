別讓孩子的情緒孤島成為危機！ 從小培養人際連結 觀察孩子情緒狀態掌握3關鍵





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】日前北捷隨機襲擊事件震驚全台，引發大眾對心理健康的關注，也讓人重新思考：一個人若長期缺乏與他人的連結，情緒無處安放，會對身心造成嚴重影響。從小缺乏穩定情緒支持與人際互動經驗的孩子，較容易在成長過程中累積孤立感與無助感。因此，情緒發展與人際連結的培養，應該從童年開始，而不是等問題出現才補救。



社交孤立恐傷孩子大腦！ 引導孩子用說的方式表達情緒



研究發現，長期缺乏社交互動的孩子，不只容易感到孤獨焦慮，連記憶力和學習能力都會受影響。當孩子處於社交孤立，覺得自己不被理解、不受歡迎時，會越來越退縮，形成惡性循環。其實情緒本身沒有對錯，生氣、難過都是正常反應，重要的是要教孩子如何適當表達。

廣告 廣告



國泰醫院精神科陳惠娟臨床心理師建議，父母可以從小做起，當1至2歲的孩子哭鬧時，別急著斥責或要求他們別哭，而是溫和地說出他們的感受，像是「你覺得好生氣對不對」、「東西壞掉了你很難過」。若孩子到了2歲後，可引導孩子用說的方式表達情緒，問問「發生什麼事讓你不開心」；到4歲左右，可以教孩子簡單的情緒調節方法，像是深呼吸、抱抱玩偶、聽音樂讓心情平靜下來。



做好情緒教育！父母穩定孩子才安定 別用吼叫回應哭鬧



陳惠娟心理師指出，有父母陪伴引導情緒的孩子，抗壓力比較強，專注力和自我控制能力也比較好。父母就是孩子最好的情緒教練，但前提是要先穩定自己的情緒。如果孩子一哭鬧，大人就大聲斥責，孩子只會學到用吼叫來解決問題。建立規律的作息、溫暖的家庭氣氛，讓孩子有足夠的安全感，情緒自然會較穩定。



平常多觀察孩子的情緒變化，當他們願意說出感受時給予鼓勵，而不是否定或批評。陳惠娟心理師提醒 若發現孩子長期情緒不穩，影響到生活作息、人際關係或學習狀況，持續一個月以上都沒改善，建議尋求兒童心理師的專業協助。 透過適當的陪伴和引導，每個孩子都能學會與情緒和平相處，建立健康的人際關係。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸冬季好發泌尿疾病！男女大不同 醫提醒預防黃金三原則

▸早上腰部僵硬、無法後仰！ 下背「鈍痛」恐小面關節症候群