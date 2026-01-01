別讓山海美景蒙塵 循環取代拋棄

接續昨天的封面故事，我們看到花蓮的垃圾掩埋場，在一年內發生12起火警。在缺乏垃圾焚化爐、掩埋場趨近飽和的現況之下，花蓮縣的垃圾去化問題迫在眉睫。花蓮身為觀光大縣，其中蟬聯旅遊熱點首位寶座的東大門夜市，一個月就有超過20萬人次造訪，隨之而來的是，也創造了將近十公噸的廢棄物。觀光與環保究竟該如何取得平衡？花蓮縣政府在上個月，成立了全台首座公營的環保餐具清洗中心，要和夜市業者、團膳、及訂餐平台合作，提供配送、清洗和租借服務；而在家用垃圾方面，清潔隊則透過破袋稽查，減少回收垃圾及廚餘混入一般垃圾當中，希望能從源頭減量解決根本問題。

邊走邊吃，人手一杯手搖飲，是逛夜市的標配。但在尖峰時刻，為了圖方便，就算遊客坐下來內用，店家也習慣選用免洗餐具。隨之帶來的後果，就是爆量的垃圾。花蓮縣身為觀光大縣，就算災後旅遊人潮大受影響，不過蟬聯全縣旅遊景點冠軍寶座的東大門夜市，一個月內就有超過20萬人次造訪，同時也生產了將近10公噸的廢棄物。東大門福町夜市主委 黃家明：「在我們的第一線的時候，遊客在丟的時候，我們就會簡約的分類，分類一般的垃圾，然後廚餘跟回收，然後這邊收好的時候，我們到回收場的時候會再細分。」

廣告 廣告

花蓮縣環保局廢棄物管理科科長 潘春燕：「接下來要限用一次性的餐具，那我們會用 ，像我們有個清洗中心，讓這些源頭 做一個減量，期望民眾能夠從生活中，去做垃圾分類跟減量，整體的垃圾量，才能夠下修下來。」

垃圾要從源頭減量，關鍵之一就是要減少一次性餐具的使用。花蓮縣日前成立了全臺首座公營的環保餐具清洗中心，提供業者租借及清洗餐具服務。環境部資源循環署副署長 許智倫：「除了機關學校團體之外，那也有觀光的部分，包括市場商圈 慶典活動等等，它的團膳 它所使用的餐具，都能夠經過這個中心，來統一的配送，清洗服務 租借。」

花蓮縣環保局長 饒慶龍：「我們從(2025)9月15號就開始，試營運 試營運期間 ，有慈濟(VO2)的來參加試洗，還有東大門的餐飲業者，還有團膳 這些都有來試洗過，還有其他的餐飲業 ，軍方都有來參觀。」

但是要全面改用循環餐具，還得看消費者買不買單，業者能不能配合。民眾 洪小姐：「剛推這個政策的時候，很多人會不方便，就是會不習慣說，要接受用環保餐具，這些平常我們習以為常的東西，就覺得為什麼不能用。」

民眾 黃先生：「我個人支持環保的政策，但或許會有人有疑慮，就是洗得乾淨不乾淨。」

夜市業者 張先生：「東大門整個攤販也是滿，有支持這個(環保政策)意願，對環境 對生態整個都是一個保護。」

夜市業者 張先生：「一般店家的反應，大概都是在價錢上面，再來就是說 我也不敢保證，不知道說洗了以後，來 它到底乾不乾淨，所以我覺得這個有難度啦。」

夜市業者 陳小姐：「環保意識抬頭，因為現在什麼文明病這樣子，我覺得延伸出來的疾病是滿多的，那我當然希望大家都能夠，全力配合 那以後政策出來，至於(服務費)金額多少，那是可以再協議的。」

除了推廣循環餐具，花蓮市公所也針對家用垃圾，落實破袋稽查。「這裡 這裡有飯 這裡。」

打開垃圾袋，仔細翻看，不放過任何蛛絲馬跡，不該出現在垃圾中的回收和廚餘，都要再次宣導，落實分類。「玻璃瓶要回收，玻璃瓶分顏色，雨傘 回收。」

民眾 潘小姐：「有時候 我覺得到底是，要丟還是不要丟(回收)，每次丟垃圾就會這樣子想，對不對 心裡就很忐忑。」

香蕉皮、橘子皮，或是料理所剩的菜葉，這些生廚餘都容易混入一般垃圾，就算資源回收行之有年，還是不免有漏網之魚。清潔隊員沿街執行破袋稽查，從源頭減少垃圾量。花蓮市清潔隊長 吳慶展：「因為我們花蓮縣沒有焚化爐，所以我們在垃圾減量的部分，我們特別著力，經過我們這幾年的努力，將我們的垃圾量，從111年的67噸 每天的量，降低到62公噸。」

連續的大火，燒穿了花蓮的垃圾困境，源頭減量，不再只是選項，而是眼前最關鍵的一步。

更多 大愛新聞 報導：

守護病榻前 翻山越嶺送輔具

慈濟六十周年特展「回家．聽故事」元旦正式開展 T

