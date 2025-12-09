別讓情傷像永遠好不了的痂／楊子

楊子

最近，我的臉上長了一顆痘痘，我不小心把它擠破，然後流出了許多髒血與膿，急忙用衛生紙止血，原本的痘痘變成一塊傷口，不去摸它的時候隱隱作痛，不小心摸到的時候痛到難以形容。過幾天後傷口慢慢癒合結痂，而就算不小心摸到傷口，疼痛的程度也降低了。只是，我以為傷口完全好了，所以，輕易撥開結痂處。

殊不料，傷口還沒完全癒合，撥開的那層結痂，反而把傷口露了出來，於是在傷口處又感到疼痛。但是，臉上的這個傷口總是擾人，而且要讓它完全癒合，要靠時間與耐心等候，在經歷幾次自以為聰明的作為後，我把它放著不管，接著在某一天，外面的結痂處不再讓我感到一絲疼痛，同時也自動剝落，讓我的傷口痊癒。

我忽然想到，情傷過後，就像我臉上產生的傷口，沒有人不希望早點痊癒，但是又操之過急，以為用自己的方式就能讓傷口癒合，結果反而弄巧成拙，讓原本的傷口再次傷了自己，而明明結痂處還很痛，我們卻要一而再再而三的挑戰它，認為已經不痛了，認為傷口已經完全好了，結果變成徒勞無功，反而再次傷了自己。

所以，別讓情傷像永遠好不了的痂。每一段感情，如果都是認真的，就會有不同的情感在裡面，而情傷總是叫人無法接受，卻又不得不面對的感情事，只是如何走出傷痛，確實需要找到適切的方法，慢慢的從情傷中走出來，讓舊傷口痊癒，而那個方法絕對不是隨意的去碰觸結痂處，粗心大意的面對傷口，然後舊傷未癒，又添新傷，但並不是叫我們置之不理，而是要認真的面對它，好好的處理它。