別讓意外毀了過年！居家安全「4大危險熱區」 教你如何防跌、防中毒

農曆春節將近，不少家庭忙著大掃除、採買年貨與整理居家環境，但在忙碌中容易忽略居家安全。加上冬季低溫與日夜溫差大，浴室濕滑、客廳絆倒與熱水器通風不足等風險隨之升高。21世紀不動產彙整「四大空間安全檢核清單」，提醒民眾在過年前同步進行居家安全盤點，降低意外發生機率。

客廳最常待、也最容易被忽略

21世紀不動產指出，客廳是春節期間親友團聚的核心區域，也是最容易被忽略的風險場所。

•地毯／踏墊止滑：選用防滑材質或加止滑墊，避免滑倒。

•桌巾固定：餐桌若用桌巾，加玻璃或固定夾，防孩童拉扯翻倒。

•插座防護：加安全蓋，減少幼兒觸電風險。

•線材收束：窗簾繩、延長線、充電線固定高處或牆角，地面走線用配線槽。

•門邊防夾：門框加護條，避免夾傷手指。

•家具尖角保護：桌角、茶几角裝軟質護角。

•高重物固定：收納櫃、展示櫃、電視加防傾倒，櫃門加安全扣。

•危險物上鎖高處收納：清潔劑、打火機、藥品、剪刀等，孩童不可碰觸。

廚房與浴室防跌、防燙、防中毒缺一不可

廚房與浴室因用水、用火頻繁，被列為居家跌倒與燙傷高風險區。

•設安全門欄：防止學步孩童誤入廚房、浴室接觸熱源或積水。

•物品上牆收納：刮鬍刀、清潔用品、瓶罐放高處，孩童碰不到。

•櫃體邊角護角：狹窄或易轉身碰撞處必裝護角。

•瓦斯、水龍頭防護：避免孩童誤開瓦斯或水源。

•地面防滑：浴室、廚房鋪防滑墊，避免滑倒；水桶臉盆勿蓄水。

•保持通風：瓦斯、熱水器使用前後保持通風，避免室內長時間用火造成一氧化碳中毒。

針對長者族群，業者提醒，冬季溫差與夜間起身是跌倒高風險時刻。浴室乾濕分離、防滑磁磚、輔助把手與夜間感應燈，皆有助降低滑倒機率；若條件允許，可評估裝設暖風設備，減少進出浴室時的溫差衝擊。

陽台與樓梯屬高度風險區

•欄杆高度與間距：欄杆≥110公分，間距避免孩童鑽爬，陽台勿放可攀爬物；窗戶可加安全鎖。

•樓梯安全柵欄：出入口裝孩童不易開啟的安全柵欄，防跌落。

•扶手與尖角保護：扶手高度適合長者握持，尖角加軟材包覆。

•踏階一致＋照明：樓梯踏階高度一致，夜間加照明與反光貼，降低跌倒風險。

戶外與附屬空間的隱形危機

除了室內空間外，倉庫、儲藏間應加鎖管理，避免孩童誤入接觸工具或化學用品；庭院水溝、蓄水池或魚塭等戶外水域，需加蓋或設圍籬，防止跌落意外。

21世紀不動產企劃研究室副理董家菱指出，許多居家意外發生在大人剛回家想放鬆、或誤以為有人看顧的鬆懈時刻。她強調，安全不能只靠口頭提醒，而應透過收納規劃、動線設計與設備配置，主動把風險從生活中移除，同時以孩子能理解的方式，逐步建立對危險的認知與應對能力，讓全家人安心過好年。