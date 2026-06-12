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別讓拳頭抹滅溫暖，用理解重新牽起師生的手

教育部數據顯示，兩年內有高達89所學校通報「學生攻擊教師」的事件，這讓社會驚覺，原本該是春風化雨的校園，竟悄悄蒙上了暴力的陰影。

狐狸語錄:「校園裡的每一道傷痕，都是一聲渴望被聽見的呼求。不論是疲憊受傷的老師，還是迷失方向的孩子，此時最需要的不是冰冷的指責，而是溫柔的擁抱。」