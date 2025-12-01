別讓政治大濛 誤導台灣前程

（圖／本報系資料照）

歷史上任何變局，最無力抗衡的終究是黎民百姓，台灣當前就有數種劇毒的政治大濛，像極隱形殺手誤導前程，隨時可能撞擊山壁墜落深淵。

首先最糟的大濛，就是主政當局興風作浪的兵燹信號，賴清德上任後的種種作為，即便美國都看穿動機，就是不斷試圖挑釁對岸，甚至脫離美國指導棋上膛自走砲，這次更蹭著高市早苗的語音，展現比日本政客更剽悍的武士嘶吼，「備戰」狀態遠比日本超前，看得亞洲鄰國冷汗直冒。

引進煙硝迷陣，肯定是台灣最危險的大濛，賴政府那些官僚都清楚，武裝台灣的背後老闆，美國要的只是軍購錢，引戰目標寧可是委內瑞拉，也不希望台海真的有事，換言之賴政府並非愚蠢誤判，而是明知山有虎偏向虎山行。

賴清德為了1.25兆軍事預算，難得不惜放下身段，願意到立法院報告，卻拒絕一問一答，就是想把戰爭大濛繼續搞大攪濃，直到讓反對掀戰的都成為「中共同路人」，賴清德身兼民進黨主席，更試圖以此升級版的抗中保台牌發酵，成為2026甚至連任之路的勝選指標。

台灣社會人心確實已呈現某些癮症，除非飛彈真落在自家門前，否則意識形態已是日常，民進黨以擅長選戰著稱，在野陣營與選民若掉以輕心，這張抗中牌還是可能讓民進黨攻城掠地，國民黨主席鄭麗文算是第一時間發聲駁斥，然而該黨慵懶慣性難改，並未能發揮敲山震虎效應，民眾黨又陷入內訌，未來的藍白合噩夢，難保不會再發生。

但是包括賴當局也明白，台灣民心並非銅牆鐵壁，甚至遠不及戰前的烏克蘭，一旦真讓台海有事，夸夸其詞的所謂韌性，其實不堪一擊。自信不是源於武裝，而是來自和平，這才是當下台灣民心最需要的自覺方向，台灣既非日本，更不應該類比烏克蘭，兩岸同根同源，共同的文化底蘊，才是最好的清新空氣，賴清德宣稱要洗滌人心，卻釋放政治大濛，蒙蔽人心誤導前程。

政治大濛的威力確實可怕，澤倫斯基在戰爭前段，國內甚至全球聲望都是翹楚，高市早苗的挑釁言論，即使引發部分日本民眾抗議，卻仍有相當的支持度，可見意識形態大旗，是廉價卻有效的政治工具，台灣已然被政治大濛誤導到又一番層次，從知險到不知險，怎能不令人憂心。

東京新宿走上街頭反戰民眾，多數是年紀稍長者，自身或上一代經歷戰爭凶險與殘酷，風險最高的其實是年輕族群，果真引發戰端，上火線的是年輕人，戰後承擔艱辛重建的，也是新生代，然而最輕易被政治大濛牽著走的，也是這個世代，台灣當前的社會氛圍，最是躺平的更是年輕世代，這才是深沉的危機。（作者為資深媒體人）