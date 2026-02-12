別讓獨處成為狗狗的壓力來源！一次看懂怎麼幫助牠們緩解「分離焦慮」

火報記者 張舜傑／報導

不少飼主發現，只要自己一出門，狗狗就開始吠叫、抓門、亂咬東西，甚至在家中來回踱步，對狗狗而言，主要照顧者突然消失，可能意味著安全感被抽離，若長期沒有被正確引導，就容易演變成分離焦慮。

為什麼獨處會讓狗狗產生壓力

狗狗天生是群居動物，習慣透過同伴來確認環境是否安全，當牠們突然被留在家中，聽不到熟悉聲音，也無法確認主人的去向，就可能出現緊張與不安，特別是曾經被遺棄、經歷過環境變動，或長期與主人形影不離的狗狗，更容易對「獨處」產生強烈反應，這種壓力若沒有被適當紓解，久而久之會轉化為破壞行為或持續吠叫。

可從短時間離開練習，搭配安心空間與益智玩具，轉移牠對獨處的不安。圖:istockphoto

分離焦慮常見的行為表現

有分離焦慮的狗狗，通常在主人準備出門時就開始出現異常反應，例如緊跟在身旁、顯得坐立難安，有些會在門口徘徊或哀鳴，有些則會在主人離開後破壞家具、亂咬物品，甚至出現排泄失控的情況，這些行為並非報復，而是牠們試圖用行動來排解內心的不安感。

建立安全感，比陪伴時間更重要

幫助狗狗面對獨處，重點不只是增加陪伴時間，而是培養牠們對環境的信任感，可以從短時間離開開始，例如先離開房間幾分鐘，再慢慢延長時間，讓狗狗習慣「主人會離開，但一定會回來」，同時，也要避免出門與回家時過度情緒化的互動，讓離開這件事看起來平常，而不是重大事件。

為狗狗準備專屬的安心空間

當狗狗獨自在家時，有一個固定、安全又熟悉的休息區，能幫助牠們穩定情緒，這個空間可以放置牠們常用的墊子、玩具或帶有主人氣味的衣物，讓牠們在感到不安時，有地方可以躲進去放鬆，環境布置越簡單、越固定，狗狗越容易建立「這裡是安全的」印象。

用活動與玩具轉移注意力

在主人外出前，讓狗狗有事可做，能有效減少牠們將注意力集中在「被留下」這件事上，可以準備需要花時間啃咬或動腦的玩具，例如嗅聞墊或填充型玩具，讓牠們把精力用在探索與進食上，當大腦與身體都有事情可忙，焦慮情緒自然比較不容易累積。

留意是否需要專業協助

若狗狗的分離焦慮行為頻率高、強度大，或已影響健康與生活，例如長時間吠叫、嚴重破壞或食慾明顯下降，建議尋求獸醫或行為訓練師的協助，透過專業評估，找出壓力來源與適合的調整方式，能避免問題長期惡化，也讓狗狗更快回到穩定狀態。

若情況嚴重，應尋求獸醫或行為訓練師協助，幫助狗狗學會安心獨處。圖:istockphoto

分離焦慮並非壞習慣，而是狗狗對關係與安全感的高度依賴，與其責怪牠們太黏人，不如從環境、作息與互動方式著手，幫助牠們理解獨處並不等於被拋下，當狗狗慢慢學會在沒有主人陪伴的時間裡也能放鬆，這不只是情緒上的成長，也能讓彼此的生活節奏更加平衡，真正達到安心共處的狀態。