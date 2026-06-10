別讓百年運河淪為「大排水溝」 議員盧崑福要求黃偉哲大刀闊斧全面改造

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台南運河百年慶典砸下9000萬公帑，究竟留下了什麼？市議員盧崑福10日砲轟市府坐擁得天獨厚的運河資源，卻因「螺絲鬆動」導致規劃零散，水質更是每逢退潮就顯露「黑水」原形。他要求市長黃偉哲在任期最後半年，應效法英國劍橋與歐洲名河，從截流、植栽到夜間經濟進行大刀闊斧改造，別讓百年運河淪為只有龍舟賽的「大排水溝」。

盧崑福說，台南運河自日治時期由台灣人揮汗開鑿，至今已邁入百年。市府為此投入超過9000萬元的經費舉辦紀念活動。然而，這筆龐大支出在安平在地人眼中，卻似乎只是「曇花一現」。市府的作法多停留在短暫的燈光裝置或幾場活動，缺乏長遠的建設與記憶點。市府根本沒有好好利用這項獨有資源，「得天獨有的資源，接連市區與沿岸的環境，到底為什麼不做？」

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盧崑福強調，安平運河是全國少見在市中心就能讓住戶在家看到水上活動的場域，完全具備成為國際地標的潛力。只是願景與現實的差距在「退潮時」最為諷刺。運河要發展，清水是先決條件，但現在每到下午退潮，底下的水竟是黑色的，誰要進來？」因此他建議：應在安億橋下設置截流閘門，從源頭改善水質，讓運河恢復清澈，才能進一步談觀光與水上運動。

除了水質，景觀美學也是盧崑福關切的重點。他認為目前的綠化過於零散，缺乏特色。他主張應建立一致性的景觀規劃，例如大規模種植夏季火紅的鳳凰花與金黃色的阿勃勒，營造強烈的城市視覺記憶。

「英國有泰晤士河，日本有櫻花，台南應該有屬於自己的花海。」盧崑福表示，透過單一主題的植栽，能讓遊客一看到花就想到台南運河。此外，他要求市府協助沿岸店家進行燈光設計，打造類似歐式的長期視覺亮點，帶動「夜間經濟」，讓運河不論白晝黑夜都能吸引觀光客停留。

在盧崑福的藍圖中，運河改造不應只限於硬體，更應與在地產業結合。他提議導入東山咖啡文化，並安排街頭藝人與音樂演出，將運河從一年一度的「龍舟賽場地」，轉型為全年運作的文化觀光軸線，進而吸引國內外投資商機。

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