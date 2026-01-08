別讓睡眠債成健康隱憂！ 奇美醫院攜手喬山「醫起好眠八週挑戰」

「醫起好眠八週挑戰（Sleep Well Together）」，藉由簡單的日常打卡與數位引導，建立「有動、有睡更健康」的健康理念。（圖：奇美醫院提供）

睡眠不只是休息更是影響免疫力、心血管健康、情緒穩定與工作效率的關鍵因素。奇美醫院、臺灣生活型態醫學會與喬山健康科技旗下數位大健康生活平台聯手推出「醫起好眠八週挑戰（Sleep Well Together)」，藉由簡單的日常打卡與數位引導，培養良好睡眠習慣，建立「有動、有睡更健康」的健康理念。

奇美醫院院長林宏榮表示，在醫療場域中，深刻感受到長期睡眠不足，對醫護人員專業表現與民眾健康所帶來的影響。推動「好眠」不只是健康促進，更是守護生活品質的重要基礎。此次透過「醫起好眠八週挑戰」的活動，讓正確的睡眠觀念真正融入每個人的日常生活。

廣告 廣告

奇美醫院健康管理中心主任暨臺灣生活型態醫學會秘書長蔡孟修指出，實證顯示規律運動與日常身體活動能有效調節生理節律，並提升夜間入睡品質與整體睡眠表現。「醫起好眠八週挑戰」的內容設計，將研究結果轉化為在日常生活中「做得到、做得久」的行動方案，協助建立白天活動、夜晚修復的健康循環。

奇美醫院預防醫學科臨床心理師何詩君強調，睡得好，其實來自每天一點一點的行為改變。「醫起好眠八週挑戰」將睡眠習慣拆解為每日可執行的「微行動」，如睡滿七小時、起床接觸日光、睡前降低光源或進行放鬆活動等，參與者只要每日簡單打卡，就能逐步穩定生理節律。

喬山健康科技旗下Welltivity APP，結合Wellness大健康及AI概念，傳遞「白天適度活動、晚上提升睡眠品質」的健康循環，並設計彈性內容降低運動門檻。為鼓勵參與者持之以恆，活動期間亦推出抽獎機制，只要在活動期間完成指定任務者，即可於週週參加抽獎，讓健康促進行動更貼近生活。（陳婉玲報導）