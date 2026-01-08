別讓睡眠債成健康隱憂 醫起好眠八週挑戰

有動有睡更健康。奇美醫院攜手喬山健康科技推動「醫起好眠八週挑戰」。

▲有動有睡更健康。奇美醫院攜手喬山健康科技推動「醫起好眠八週挑戰」。

現代人生活節奏快速，「睡眠不足」已成為影響身心健康的重要隱憂。奇美醫院攜手臺灣生活型態醫學會、喬山健康科技旗下數位大健康生活平台Welltivity APP跨界強強聯手，自2025年12月8日至2026年2月1日推出「醫起好眠八週挑戰」，透過科學實證的「生活型態醫學」理念，鼓勵醫護同仁與社會大眾參與，藉由簡單的日常打卡與數位引導，培養成良好睡眠習慣，建立「有動、有睡更健康」的健康理念。

奇美醫院院長林宏榮表示，睡眠不只是休息，更是影響免疫力、心血管健康、情緒穩定與工作效率的關鍵因素，在醫療場域中，深刻感受到長期睡眠不足，對醫護人員專業表現與民眾健康所帶來的影響；推動好眠，是守護生活品質的重要基礎。此次透過「醫起好眠八週挑戰」的活動，讓正確的睡眠觀念真正融入每個人的日常生活。

健康管理中心主任暨臺灣生活型態醫學會秘書長蔡孟修指出，研究顯示規律運動與日常身體活動皆能有效調節生理節律，並提升夜間入睡品質。生活型態醫學強調的不只是「運動量」，而是將科學證據轉化為民眾在日常生活中「做得到、做得久」的行動方案，協助建立白天活動、夜晚修復的健康循環。

預防醫學科臨床心理師何詩君強調，睡得好，其實來自每天一點一點的行為改變。「醫起好眠八週挑戰」將睡眠習慣拆解為每日可執行的「微行動」，如睡滿七小時、起床接觸日光、睡前降低光源或進行放鬆活動等，搭配每週由奇美醫院心理師團隊共同撰寫的實證衛教與社群互動，協助參與者從日常行為中強化心理韌性。

活動不限院內同仁，歡迎大眾共同參與，讓睡眠品質在不知不覺中升級。為鼓勵參與者持之以恆，活動期間亦推出抽獎機制，只要在活動期間完成指定任務者，即可於週週參加抽獎，讓健康促進行動更貼近生活。