別讓祖先不安！陽明山靈骨塔走火 議員憂變「不定時炸彈」

汪志冰指出，公立靈骨塔多已啟用數十年，電線老舊隱患如同不定時炸彈。（台北市殯葬處提供／張珈瑄台北傳真）

台北市陽明山靈骨塔10月發生電線走火事件，議員汪志冰指出，火災雖然即時撲滅，但已敲響公共安全警鐘，公立靈骨塔多已啟用數十年，電線老舊隱患如同不定時炸彈，靈骨塔存放每個家庭的緬懷寄託，應全面檢視北市3座巿立靈骨塔的電線及消防設備是否需汰換，將公共安全提升至最高層級。北市殯葬處回應，已於事發後聘請專業水電技師檢測評估，另每年均定期對3座靈骨塔消防安檢，亦落實自主定期巡檢機制，如有發現損壞或有異常，皆會即時通報修繕。

廣告 廣告

汪志冰接獲民眾陳情，10月24日陽明山靈骨塔發生電線走火事件，所幸即時發現沒有釀成重大災情，希望能全面檢查老舊電線，親人過世的遺骨，對於後代子孫而言是緬懷的寄託，一旦發生火災，焚毁的不止是骨灰罐，家屬更是錐心至痛。

台北市陽明山靈骨塔10月發生電線走火事件，議員汪志冰指出，火災雖然即時撲滅，但已敲響公共安全警鐘。（台北市殯葬處提供／張珈瑄台北傳真）

汪志冰說，靈骨塔存放每個家庭的緬懷寄託，應全面檢視北市3座巿立靈骨塔的電線及消防設備是否需汰換。（台北市殯葬處提供／張珈瑄台北傳真）

北市殯葬處表示，後續雨水滲漏部分，已於日前全數完成補強作業。（台北市殯葬處提供／張珈瑄台北傳真）

殯葬處說，損毀燈具已更新，並已於事發後，聘請專業水電技師檢測評估。（台北市殯葬處提供／張珈瑄台北傳真）

汪志冰指出，台北市目前有3處公立靈骨塔，分別為陽明山靈骨塔、富德靈骨塔及臻愛樓，合計約21萬個塔位，啟用時間分別長達43年、37年、13年，建物、設備皆已陳舊，雖此次陽明山靈骨塔電線走火撲滅即時，只造成天花板煙燻，無波及任何骨灰罈，但已經是公安警訊。

汪志冰表示，民國87年間松山寺慘遭祝融，造成上千骨灰罈全毁，其中不乏許多名人的往生親友，由於混在一起的骨灰無法辨識，最後只能合成千人塚、立紀念碑，舉行超渡法會。靈骨塔不僅是存放骨灰的場所，更是家屬尋求心靈寄託、慎終追遠的莊嚴之地， 應將公共安全全面升級。

汪志冰強調，應全面檢查3座公立靈骨塔的老舊電線、消防設備，委由專業技師安全評估，並著手規畫足夠預算將必要設備汰舊換新，切勿等到下一場火災釀成無法挽回的悲劇，才後悔莫及，逝者需要安息，生者需要慰藉，這是市府對21萬塔位背後家庭應有的責任與承諾。

殯葬處說明，陽明山靈骨塔因連日大雨，造成雨水滲漏至3樓天花板燈具，進而引發火苗，值班人員於第一時間發現後，即刻撲滅火源，現場未有人員受傷，亦未影響任何先人骨灰櫃位安全，也通報消防局人員到場，檢查有無其他隱密燃點，經全面排查檢視後，並無其他火源。

殯葬處表示，後續雨水滲漏部分，已於日前全數完成補強作業，損毀燈具已更新，並已於事發後，聘請專業水電技師檢測評估，目前塔內一切正常，無公共安全疑慮；另每年均定期對北市3座市立靈骨塔消防安檢，平時亦落實自主定期巡檢機制，如有發現損壞或有異常，皆會即時通報修繕。

殯葬處指出，除日常維護與巡檢外，亦持續進行整體設施改善，如每年編列2000萬元經費，逐年汰換老舊骨灰櫃位，並加強防震設計及結構加固；另辦理陽明山靈骨塔露台及屋簷下方RC結構板底補強工程，及富德靈骨塔耐震補強工程。

更多中時新聞網報導

2025十大娛樂新聞回顧》陳漢典Lulu相識12年閃婚

艾怡良《整形過後》上圍全露 不捨假胸

NBA盃》尼克踏平馬刺 布朗生榮膺MVP