別讓神兵利器淪為擺設：建立「軍民無人機人力接口」的最後一哩路／魯云湘

▲無人機部署快速擴張，但人力培養未同步，風險集中於制度接口。

魯云湘（政策與戰略研究員）

中科院近期進行「勁蜂一型」無人機測試，儘管春節操演中出現技術波折，但補射成功仍顯示國造硬體步入成熟期。然而，若我們僅糾結於單次測試，恐怕會忽視深層危機：當數萬架無人機於明後年陸續交貨，我們是否擁有足以支撐其作戰的人力與訓練體系？

硬體大躍進，軟體卻還在起跑線？

根據國防部數據，政府計畫於 2026 年採購 11,270 架無人機，2027 年將增至 37,480 架。如此規模反映出國軍填補不對稱戰力的決心。然而，硬體靠預算買，操作手卻要時間磨。

廣告 廣告

目前國軍雖已成立四個訓練中心，但在建軍實務上，2,000 至 5,000 名的操作手缺額仍是揮之不去的陰影。如圖所示，當無人機部署數量持續攀升，而年度培訓量趨於平緩，人力與平台之間的結構性落差，正逐步擴大。中科院負責系統「能不能用」，部隊負責「誰來用」。若制度無法順利承接，這數萬架無人機恐面臨「有機無人」的尷尬，成為倉庫中昂貴的擺設。

被法律「封印」的民間人才庫

台灣民間並不缺無人機人才。民航局 2025 年 10 月數據顯示，我國認證逾 2.8 萬名民用飛行員，考照年齡甚至下修至 14 歲。這是一股龐大戰力，卻被制度擋在門外。

首要障礙是「技能與法律的斷層」。民間飛手習慣一個月的基礎培訓，但面對複雜的軍事任務，通常需要 3 至 6 個月的進階訓練，涵蓋電子戰對抗、抗干擾通信與非紅供應鏈的安全管理。14 歲至 18 歲青年具備最佳反應力，但在兵役法限制下，這段「技能空窗期」正是防衛規劃中最脆弱的一環。

改革建議：建立「全生命週期」人力接口

借鏡俄烏衝突的經驗，勝負關鍵不在平台性能，而在「快速訓練循環」。面對中國百萬架級別的生產規模，台灣不能只追硬體數量，更應優化系統效率：

1、役前專長登錄制度：國防部應與民航局合作，將證照納入役政系統。針對 14 歲以上優秀飛手，提供獎學金或優先選填單位權，避免人才在入伍前因缺乏練習而退化。

2、推動「精準教召」與技能橋接：改變教召「亂數抽籤」舊思維。針對持有民用證照者實施專長召集，直接進入無人機單位進行模擬器演練，將民用基礎轉化為能適應台海地形與電子戰環境的軍事能力。

3、引進 AI 輔助與國際合作：透過與美方（如 AeroVironment）技術轉移，開發 AI 輔助系統，將高單價（單架 NT$50–100 萬）的系統操作難度降低，特別是降低電子作戰、抗干擾通訊等軍事特有技能的學習門檻，讓非專業出身的兵力也能快速上手。

當對手已將「無人機海」推向體系化領先，台灣地區的防衛重心絕不能僅止於硬體軍備競賽。「人機失調」不只是技術問題，更是制度能否跟上戰爭型態轉變的考驗。如果我們只會開支票買飛機，卻不願打破封閉的建軍邏輯，再多的「台版彈簧刀」也難以轉化為實質嚇阻。解決法律銜接、活化民間人才、落實精準教召，才是台灣無人機戰力的最後一哩路。（圖/作者提供）

（本文為作者個人觀點，不代表亞太安全與戰略研究獨立工作室之立場。）