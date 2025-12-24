別讓聖誕老人動手抓你！川普政府加碼「自願遣返獎勵」，非法移民主動離境即可領取9萬現金

就在耶誕節平安夜前夕，美國國土安全部（DHS）透過粉專宣布，將在節慶期間提高「自願離境」獎勵，如果非法移民願意透過App自首和完成離境，將能獲得一筆3000美元（約新台幣9.4萬元）的獎金。除此之外，負責第一線執法的移民和海關執法局（ICE），更透過官方粉專上傳一則AI短片，警告移民、耶誕老人不會因為休假而停止搜捕，建議他們主動申報並拿好獎金乖乖離開。

從官方聲明能看到，這個耶誕節加碼一口氣提高3倍，即日起一直到12月底，非法入境美國的移民，只要透過「CBP Home」應用程式申請，並完成自主離境，都能獲得3000美元（約新台幣9.4萬元）的「離境獎金」。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在聲明中提到，打從川普總統（Donald Trump）於今年1月回歸白宮以來，已有190萬名非法居留者選擇自願離境。在她看來，非法移民應該妥善利用這份「禮物」自行離境，「因為如果不這樣做，我們一定會找到你、逮捕你，並且讓你永遠無法再進入美國！」

事實上，根據美國媒體描述，耶誕佳節限定加碼不只針對獎金，所有在12月31日前離境的自願者，除了獲得3000美元獎金，聯邦政府還將負擔其回家的單程機票費用。此外，配合參與自願離境計畫的人，政府將免除當事人過往與非法居留相關的民事罰款費用。

美國ICE等執法機構在芝加哥執行逮捕非法移民任務。（美聯社）

國土安全部官員向《新聞週刊》（Newsweek）透露，已有數萬名移民透過「CBP Home」應用程式成功申請離境。自川普1月20日就職以來，累計有160至190 萬名非法移民主動離開美國境內，其中很大一部分就是透過此數位平台完成。

