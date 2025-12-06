別讓肥胖變健康休止符 體重多10%「一病」風險狂飆6倍！ 3

肥胖是萬病之源，甚至成為「睡眠呼吸中止症」的最大推手。根據統計，台灣約有70萬人有睡眠呼吸中止症的困擾，而「肥胖」正是最主要的危險因子之一，萬芳醫院耳鼻喉科主任陳伯岳警告，體重每增加10%，罹患中重度睡眠呼吸中止症的風險會增加6倍，不可不慎。

睡覺打呼？甚至睡覺時會突然暫停呼吸？這正是睡眠呼吸中止症的明顯警訊。且睡眠呼吸中止症更與心臟病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓等台灣十大死因高度相關。

陳伯岳指出，臨床顯示，約有5成以上睡眠呼吸中止症患者同時有肥胖問題。當體重過重、多餘的脂肪會堆積在頸部和上呼吸道，會導致呼吸通道變得狹窄，一旦進入睡眠狀態時，全身肌肉包含呼吸道周圍的肌肉會自然放鬆，這些肥厚的軟組織便更容易塌陷，造成氣道阻塞，導致空氣無法順利進入肺部，進而發生「呼吸中止」。

睡眠和代謝問題息息相關、互相影響！陳伯岳說，睡不好影響代謝、體重增加，體重過重又造成呼吸道塌陷更睡不好。睡眠呼吸中止症不只是打呼及睡不好的問題，患者在睡眠中反覆經歷缺氧和睡眠片段化，不僅會影響白天精神和記憶力，

陳伯岳強調，臨床上有肥胖、且睡眠呼吸中止症共病心律不整的患者，經藥物減重、同步佩戴正壓呼吸器後，病況皆可明顯改善。不過，藥物僅是減重的助力，並非長久解方，建立正確的飲食觀念和運動習慣，改變生活型態，才能長久維持理想體重。

