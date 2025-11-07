別讓退休越過越窮 專家揭「6大燒錢開支」你還在做嗎？

美國退休人士派崔克H（Patrick H.）分享退休理財經驗，他透露，自己是依靠社會保險金生活的退休族，且退休儲蓄有限，迫使他和妻子重新審視消費習慣。為確保退休生活無經濟壓力，他列出並建議其他退休族，應評估並停止購買的「6大最浪費開支」，包括昂貴車輛、過度保險、健身房會員、不必要的訂閱服務、大學貸款擔保，以及購買夢想住宅。

車輛開支大幅縮減 改為單車家庭

根據《GOBankingRates》報導，派崔克指出，美國新車平均月付款達735美元（約新台幣22,774元），雙車家庭每月僅車貸就超過1400美元（約新台幣43,380元），還不包括油費、維修和保險。派崔克說，退休後由於駕駛頻率大幅減少，他們決定出售妻子的汽車，只保留一輛已付清的舊卡車，成功省下每月車貸支出。



專家建議，退休族考慮縮減至單車家庭，或用現金購買安全可靠的二手車，消除車貸負擔，為其他活動釋出更多預算空間。

避免過度投保

派崔克夫婦原本都有定期壽險，但退休後決定讓保單到期。他們認為房貸已還清、子女已成年，繼續支付壽險費用意義不大。財務規劃師建議，退休族與專業人員討論，確保沒有支付不需要的保險，同時確認必要保單的受益人資訊是否更新。若子女已經濟獨立，大額壽險可能不再必要；若不再開車，車險也可考慮取消。

避免擔保學貸與購買夢想住宅

派崔克提醒，為孫子女的學貸作保可能面臨龐大財務風險，特別是貸款未還清或孫子女未完成學業。他們當年設立529教育儲蓄帳戶，幫助子女無債務畢業，建議若要協助大學費用，應考慮現金贈與而非承擔債務。



此外，派崔克夫婦住在40年老屋，雖經過幾次翻修，但這是他們深愛且充滿子女成長回憶的家，所以他們計劃將房貸付清，徹底從退休預算中排除住房開支，而購買新的「退休夢想宅」，兩人也從未認真考慮過。專家認為，退休族應審慎評估購屋需求，避免不必要的房貸負擔。

健身房會員精打細算 避免閒置浪費

派崔克夫婦每月健身房會費超過100美元（約新台幣3098元），但派崔克鮮少去健身房，反是妻子常使用，因此取消派崔克會員，只保留妻子的。專家提醒，若要投資健身房會員，應確保獲得最佳價格，詢問銀髮族折扣，並確認能持續使用設施。

訂閱服務定期檢視 避免忘記取消

派崔克夫婦定期檢視預算時發現，為了觀看大十聯盟（Big Ten）足球賽而訂閱的 Peacock串流服務，球季結束後忘記取消，白白多付半年費用。



專家建議，檢查銀行帳戶中的定期扣款項目，列出所有訂閱服務，並逐一檢視是否需要保留。也可使用線上服務如Rocket Money，協助找出不必要訂閱並取消。