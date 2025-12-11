別讓這4句「辭職原因」毀了你！面試官一聽秒刷掉，誰說誰倒霉！

生活中心／唐家興報導

為何面試總失敗？原因可能是你說錯離職理由。（示意圖／PIXABAY）

在轉職潮頻繁的職場環境裡，「離職原因怎麼說」往往決定你能不能順利進入下一家公司。許多人都忽略了面試這道關卡：跳槽本身不是問題，但若回答不慎，新工作可能瞬間離你而去；若答得漂亮，反而能讓面試官對你刮目相看。

然而，有些離職原因，看似常見，卻是面試中的「禁忌地雷」：專門蒐羅職場點滴的網紅《小傑說職場》特別分享：有四種職原因，一旦說出口，八成會讓自己陷入不利局面，一定要格外小心才行。

1.嫌同事或主管難相處，會被解讀成「不會共事」

職場上遇到不好相處的主管或同事是常態，但若在面試時直接說出口，面試官往往會反向推論：「是不是你不會處理人際關係？」團隊合作是現代職場的必要條件，意見衝突也再正常不過。若你連基本的辦公室磨合都難以適應，新公司很難相信你能在團隊中順利運作，進而為公司創造價值。

2.嫌薪水太低，容易被認定「利益心太重」

薪水不滿意是多數人跳槽的原因，但面試時若直言不諱，反而會讓面試官質疑你的價值觀。能力與薪資本就成正比，而過於計較的人，往往容易認為「多少錢做多少事」，面對額外任務會覺得吃虧。更令人擔憂的是：「如果別家公司給你更高薪，你會不會立刻再跳槽？」

3.嫌公司沒前景，會被當成「推責型員工」

批評前公司，是面試官最忌諱聽到的回答之一。當你說「因為公司沒前景，所以走人」，面試官聽到的卻是：「這個人遇到問題，不找自身原因，而是第一時間怪公司。」這樣的人被認為難以管理、固執己見，甚至會擔心你將來離開後，也會以同樣方式批評下一家公司。

4.嫌加班壓力大，會被認為抗壓性不足

加班在多數企業難以完全避免。若你表示「受不了壓力、抗拒加班」，面試官可能直接將你列為高風險人選。現代企業競爭激烈，需要的是能在必要時挺身而出、扛住壓力的人。你若展現出逃避的態度，自然會讓面試官懷疑你是否勝任未來工作。

更安全的做法：把離職原因「說得模糊」，反而最聰明

離職並非錯誤，但在面試時，答案要避免落入負面解讀。最保險的做法就是：簡單、模糊、可理解：「因為家裡一些個人因素。」、「搬家後通勤變得不便。」、「希望挑戰不同領域。」等，一句話帶過，不深入解釋，反而能降低被挑毛病的機會，也不會讓面試官對你產生負面聯想。

