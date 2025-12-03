別讓長照照顧者爆炸！專家呼籲：以系統支持取代單打獨鬥

【健康醫療網／記者陳靖安報導】台北市松山區近日發生一起引發社會震撼的長照悲劇，一名79歲母親因照顧極重度身心障礙且失能癱瘓臥床的兒子至少五十年，因疫情、自身罹病不堪照顧負荷過大，釀成憾事。中華民國諮商心理師公會全國聯合會副理事長喬虹指出，此案再次凸顯照顧者面臨的極大長期照顧壓力，與照顧負荷相關因素極其複雜。當前政策提供患者、高齡者、失能者與長期照顧者之心理衛生資源嚴重不足，呼籲社會正視長照相關人員之心理健康需求。

長期照顧牽動照顧者生涯規劃 疊加疾病症狀更感孤立

諮商全聯會媒體與公關委員蔡惟寧心理師表示，長期照顧不僅伴隨繁重的身心勞動，也經常牽動照顧者的生涯規劃、休閒生活及社交人際關係。許多照顧者為家人投入數年乃至十餘年，長時間累積的情緒與孤立感，若未被適當看見與支持，可能成為家庭暴力的危險因子。其中，最具風險的家庭往往與照顧對象的身心依賴程度高度相關。當長期照顧責任疊加疾病症狀、家庭孤立及缺乏外部協助，極易使照顧者陷入高壓狀態，甚至引發家庭暴力。

長照也包含男性照顧者 多元文化更顯不同情緒支持的缺口

諮商全聯會衛生醫療事務委員奧惟弈‧希當心理師進一步指出，外界普遍認為長照主要由女性家屬或外籍看護承擔，但在實際服務現場中，最被忽略的反而是配偶、兒子、獨生子女，或外籍看護承擔，呈現照顧現場的多元文化。近年多起長照悲劇案例亦可看到，行為人常是長年照顧病弱家人的丈夫或兒子，反映男性照顧者在情緒支持與資源連結上的缺口。

家庭照護應成為一個系統 再從系統角度思考策略

諮商全聯會媒體與公關委員陳儀芸心理師強調，家庭照護並非照顧者單打獨鬥，而是「照顧者—照顧對象」共同組成的系統。社會應從系統性角度思考支持策略，包括提升家庭照顧者心理健康服務、增加喘息資源、改善長照與醫療跨系統連結，以及消除對男性照顧者的文化壓力。

仍應關注長照人員心理健康 以減輕長期累積的壓力

諮商全聯會衛生醫療事務委員黃婕甯心理師提到，臨床實務裡，患者、照顧者與親友們在長期照顧壓力大，相關社會資源與家屬期待服務之落差，伴隨而來是照顧者的失望與無力感，也讓非常有意願進入案家服務的長照專業人員與照服員倍感挫折。

她亦呼籲，針對長照相關人員心理健康仍應持續投入關注與資源，以協助減輕患者、照顧者、專業人員與外籍看護工在長期照顧下累積的壓力。

