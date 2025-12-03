別讓長照照顧者爆炸！專家呼籲：以系統支持取代單打獨鬥
【健康醫療網／記者陳靖安報導】台北市松山區近日發生一起引發社會震撼的長照悲劇，一名79歲母親因照顧極重度身心障礙且失能癱瘓臥床的兒子至少五十年，因疫情、自身罹病不堪照顧負荷過大，釀成憾事。中華民國諮商心理師公會全國聯合會副理事長喬虹指出，此案再次凸顯照顧者面臨的極大長期照顧壓力，與照顧負荷相關因素極其複雜。當前政策提供患者、高齡者、失能者與長期照顧者之心理衛生資源嚴重不足，呼籲社會正視長照相關人員之心理健康需求。
長期照顧牽動照顧者生涯規劃 疊加疾病症狀更感孤立
諮商全聯會媒體與公關委員蔡惟寧心理師表示，長期照顧不僅伴隨繁重的身心勞動，也經常牽動照顧者的生涯規劃、休閒生活及社交人際關係。許多照顧者為家人投入數年乃至十餘年，長時間累積的情緒與孤立感，若未被適當看見與支持，可能成為家庭暴力的危險因子。其中，最具風險的家庭往往與照顧對象的身心依賴程度高度相關。當長期照顧責任疊加疾病症狀、家庭孤立及缺乏外部協助，極易使照顧者陷入高壓狀態，甚至引發家庭暴力。
長照也包含男性照顧者 多元文化更顯不同情緒支持的缺口
諮商全聯會衛生醫療事務委員奧惟弈‧希當心理師進一步指出，外界普遍認為長照主要由女性家屬或外籍看護承擔，但在實際服務現場中，最被忽略的反而是配偶、兒子、獨生子女，或外籍看護承擔，呈現照顧現場的多元文化。近年多起長照悲劇案例亦可看到，行為人常是長年照顧病弱家人的丈夫或兒子，反映男性照顧者在情緒支持與資源連結上的缺口。
家庭照護應成為一個系統 再從系統角度思考策略
諮商全聯會媒體與公關委員陳儀芸心理師強調，家庭照護並非照顧者單打獨鬥，而是「照顧者—照顧對象」共同組成的系統。社會應從系統性角度思考支持策略，包括提升家庭照顧者心理健康服務、增加喘息資源、改善長照與醫療跨系統連結，以及消除對男性照顧者的文化壓力。
仍應關注長照人員心理健康 以減輕長期累積的壓力
諮商全聯會衛生醫療事務委員黃婕甯心理師提到，臨床實務裡，患者、照顧者與親友們在長期照顧壓力大，相關社會資源與家屬期待服務之落差，伴隨而來是照顧者的失望與無力感，也讓非常有意願進入案家服務的長照專業人員與照服員倍感挫折。
她亦呼籲，針對長照相關人員心理健康仍應持續投入關注與資源，以協助減輕患者、照顧者、專業人員與外籍看護工在長期照顧下累積的壓力。
【延伸閱讀】
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66911
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
罕病藥每劑1億！名醫問「值得嗎」她反擊了
[NOWnews今日新聞]「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」為罕見的體染色體隱性遺傳疾病，該罕病藥自今年12月1日起納入健保給付，不過每劑造價將近1億元，估計第一年約有13名患者受...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 88
健保資料不再「想用就用」 三讀通過民眾可退出資料利用
立法院今（2日）三讀通過「全民健康保險資料管理條例」，正式將健保資料的利用與管理入法，賦予民眾請求退出健保資料特定目的外利用的權利，同時加重非法侵害健保資料的刑責與罰則。衛福部表示，此次立法是在朝野黨團、行政部門、專家學者及各界共同努力下完成，是健保資料治理法制化的重要里程碑，也有助提升民眾對制度的自由時報 ・ 1 天前 ・ 10
罕病藥一針1億納給付！醫質疑癌症患者被忽視 健保署回應了
健保署12月1日起給付罕病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症」（AADC缺乏症）基因治療藥物，一針要價1億元，創下單價最高紀錄。但醫師蘇一峰質疑，其他罕病患者處境未被重視，例如「泡泡肺」（LAM）藥費不到1億元，卻等不到資源。健保署長陳亮妤今天回應，LAM相關藥物已於民國90年納入健保，去年共26人用藥。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
一億元救罕病童值不值得？王婉諭：活下去本身就是無價
[Newtalk新聞] 針對AADC缺乏症1針1億基因治療納健保，遭胸腔醫師蘇一峰批評「在病童身上花掉1億元，就是從別的疾病補過來」爭議。時代力量黨主席王婉諭認為，這對拚命求生的罕病家庭過於殘酷。她強調，罕病是基因機率非選擇，健保本就為承擔這類風險而存在。並認為生命無法用數字衡量，對罕病家庭而言，每多活一天都是無價。 王婉諭表示，針對外界拋出「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」的疑問，以及看到蘇一峰醫師批評健保大撒幣的發文，她真的覺得蠻難過。畢竟他是有聲量的醫師，這番話對於那些與時間賽跑、拼命想抓住一線生機的罕病病友、家屬來說情何以堪。衛福部宣布將罕病「AADC缺乏症」基因治療納入健保，雖然終生只要打一針，但要價一億元創紀錄，引發包含蘇一峰在內的許多酸言酸語或批評。 王婉諭指出，罕病從來不是選擇，而是基因機率。像AADC缺乏症這種隱性遺傳疾病，除非父母特地篩檢，否則無法預防。對她而言，這樣的罕病正是健保存在的原因。她在立法院期間遇過許多罕病家屬與病友，對他們來說，最遙遠的距離是明知有解藥，卻因天文數字價格只能眼睜睜看著孩子衰亡，那種無力感會壓垮一個家庭。這也是她過新頭殼 ・ 1 天前 ・ 7
網紅醫質疑「泡泡肺」未獲健保支持 健保署長秀數據駁斥：早已納保
胸腔科醫師蘇一峰近日質疑健保納入「一針1億元」AADC基因治療，卻忽略其他罕病或少見病患的處境，並點名「泡泡肺（LAM）」全台僅約3、40人，「30年藥費也不到1億元，卻等不到資源」；不過衛福部健保署長陳亮妤今（2日）秀出實際給付數據澄清，強調LAM相關藥品早在2001年即已納入健保，去年實際使用人自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《全民健康保險資料管理條例》三讀通過 衛福部：落實健保資料治理法制化
衛福部指出，自111年8月12日憲法法庭111年憲判字第13號判決起，衛福部即著手推動「全民健康保險資料管理條例」立法工作，今日立法通過，使健保資料特定目的外利用及管理之規範，從「作業規則層次」提升至「法律位階」。衛福部表示，因應人口老化、慢性疾病人口攀升及醫療財政...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
健保資料利用 民眾得請求退出
立法院會昨三讀通過「全民健康保險資料管理條例」，明定健保資料利用管理機制，賦予民眾得請求退出健保資料利用。鑑於健保資料機...聯合新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1
醫師為泡泡肺罕病藥爭給付 健保署將了解並協助
（中央社記者陳婕翎台北2日電）台大團隊研發1劑1億元的罕病新藥納入給付，有醫師質疑另一種罕病「泡泡肺」藥物全台病患吃10年也不到1億，卻未受健保權益保障。健保署長陳亮妤表示，相關藥品已納健保，病患可能在申請過程中遇到困難，將會了解並協助。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
健保資管條例三讀》民眾得請求退出健保資料利用 但「例外條款」恐讓退出權形同虛設
．民報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
健保資管條例三讀 衛福部：健保資料治理法制化里程碑
立法院院會今天(2日)三讀通過「全民健康保險資料管理條例」，正式將健保資料的利用與管理入法。衛福部表示，立法完成後，將可保障個人資訊隱私權及健保資料合理使用，是落實我國健保資料治理法制化與提高民眾信任的新里程碑。 衛福部指出，憲法法庭2022年憲判字第13號判決後，衛福部即著手推動「全民健康保險資料管理條例」立法工作，2日立法通過，使健保資料特定目的外利用及管理規範從「作業規則層次」提升至「法律位階」。 衛福部表示，因應人口老化、慢性疾病人口攀升及醫療財政負擔等，健保資料應用有助於提升醫療品質與可近性，改善健康不平等，增進公共衛生與社會福利，並推動醫療科技進步。立法通過可確保健保資料特定目的外利用的安全性與合理性，並完備對人民資訊隱私權及自主權益的保障。 衛福部指出，「全民健康保險資料管理條例」共計27條，其中有三大重點，一是明訂提供及使用健保資料應遵行法定要件、正當程序、組織上及程序上的監督防護機制等事項，並明訂健保資料停止特定目的外利用(退出權)機制，條例也明訂罰則。 衛福部感謝朝野立委、專家學者及各界支持，透過此次立法，完善健保資料治理法制，強化個資保護、推動健保資料的合理利用，中央廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 4 小時前 ・ 342
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 199
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 393
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 169
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
香港大火…吳宗憲賠大錢緊急取消澳門演唱會！親吐背後原因
原訂於12月27日在澳門舉行的「綜藝不朽 吳宗憲・臭男人演唱會 澳門站」本週突然無預警取消，引發大批粉絲錯愕。天王吳宗憲（憲哥）接受三立新聞網訪問也親自證實消息，並坦言延期背後原因，是因為近日香港重大火災造成嚴重死傷，基於尊重與哀悼，認為此時不宜舉辦歡樂性質活動。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 11
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 11 小時前 ・ 3
NBA》Chris Paul遭洛杉磯快艇解約 控球之神恐提前結束最後一季
NBA美國職籃洛杉磯快艇老將Chris Paul在11月23日宣布，將於2025–26球季結束後正式退役。不過就在近期的快艇客場之旅中，情況突然生變。球團今天（台灣時間12月3日）通知Paul提前返家休息，隨後更發布聲明表示已與他分道揚鑣、解除合約。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前 ・ 16
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 130
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 47