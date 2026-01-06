別讓黃牛賺！網熱議「不如直接委託繪師」：世界唯一的作品

許多知名 ACG 繪師經常會抱怨「黃牛」，尤其是當自己的作品沒有在真正喜愛的粉絲手中，而是被買去高價轉售，那種感覺非常的不好受。而最近有一名繪師在 X（推特）上針對高價轉賣現象發表看法，認為比起付錢給黃牛，為什麼不直接委託繪師為自己創作呢？

跟黃牛買，不如支持繪師。（示意圖，圖源：Getty Images）

該繪師「どんどこ」引用了一則網路討論，指出與其花費 5 萬日圓向黃牛購買溢價商品，不如把這筆錢用來委託繪師進行個人創作。繪師更表示：「如果是我的話，收到五萬日圓不只會非常開心，除了委託的插圖外，還願意附贈一本描寫委託人與我之間純愛故事的同人誌」

不過該繪師也補充說明，5 萬日圓雖然是一筆不小的數目，但行情還是要視情況而定。假如是跟隨數超過 10 萬人的知名頂尖繪師，或者委託內容涉及動畫、漫畫等較為複雜的形式，5 萬日圓的預算肯定不夠。但他也鼓勵有興趣的粉絲不用太過緊張，可以直接向心儀的繪師詢問報價，通常都會得到友善的回覆。

這也引起許多網友討論，認為確實比起數量超過一張的各種親筆簽名，如果繪師願意接受委託加上簽名，那將會是世界上獨一無二的存在，甚至還能直接支持到繪師本身，而不是把錢交給黃牛賺。但也有些網友提到，除了知名繪師價格高外，還有一些繪師因為太忙或是其他原因不接受個人委託，只能通過企業才能買到對方的作品，如果是這樣就真的只能跟黃牛搶了。