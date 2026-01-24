別讓「土方之亂」拖垮台北 王欣儀喊話市府：立即自救

中央政府推動營建剩餘土石方全流向管理新制，不料卻引發「土方之亂」。台北市國民黨籍議員王欣儀今天表示，台北市工地已出現停工潮，她呼籲台北市府立即自救，設置公有暫置區、簡化行政與運送流程，別讓「土方之亂」拖垮台北。

台北市議員王欣儀。（圖／中天新聞）

「土方之亂不是天災，是人禍！」王欣儀今天表示，中央新制倉促上路、毫無緩衝配套，導致全台「無處倒土」，台北市工地已出現停工潮，危老都更、公共工程卡關，清運成本暴增，最後還是市民埋單。她進一步指出，多數工地實質停工，恐令工程延宕；營建成本上升，房價恐再被推高；基層交通改善工程因土方去化失靈被迫停工，反而危及用路安全。

廣告 廣告

土方之亂持續延燒。（示意圖／資料照）

王欣儀說，目前桃園釋出公有地設臨時暫置區，新北、台中協調港區收容、簡化流程，「結果台北卻還在等中央？！」她認為，地狹人稠不是藉口，並要求市府立即自救，比照桃園模式設置公有暫置區、簡化行政與運送流程，別讓「土方之亂」拖垮台北、把成本轉嫁給市民。

延伸閱讀

萊爾富開獎了！北投門市誕生第三位「台積電股票」得主

立百病毒致死率近6成 防疫股全面噴發 這檔「題材對了」狂飆32％

台股再創新高！指數漲超過300點飆至32700點 台積電飆1800天價