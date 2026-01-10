別讓一杯酒毀了一整年！尾牙旺季 衛生局提醒：喝完出問題才是關鍵

▲每年7至9月辦理「好心肝，家減酒團體」。

【記者 王靚慧╱高雄 報導】歲末年終尾牙與聚餐活動頻繁，高雄市政府衛生局提醒民眾留意飲酒行為對健康與安全的影響，呼籲在安全環境下適量飲酒，並以「飲酒後不發生事故、不影響自己與他人」為基本原則，避免因飲酒留下遺憾，讓年節聚會回歸歡樂與團圓本質。

衛生局指出，「問題性飲酒」並非以酒量或飲酒頻率作為判斷標準，而是指飲酒行為已影響個人身心健康、工作表現、家庭關係或情緒狀態。當飲酒造成自身安全疑慮，甚至波及他人生活或公共安全時，即屬公共健康議題，應及早被看見並介入。飲酒本身不是問題，真正需要被正視的是「喝完是否出現問題」。

廣告 廣告

▲陪伴型志工透過面訪追蹤個案需求，並提供情緒支持(示意圖，非當事者) 。

為提供有飲酒困擾的民眾及其家屬即時協助，高雄市政府衛生局委託轄內 13 家醫療院所提供酒癮治療服務，民眾僅需自付掛號費，即可申請每人每年最高新臺幣 4 萬元的治療補助，降低就醫門檻，鼓勵及早求助。此外，衛生局每年 7 至 9 月辦理「好心肝，家減酒團體」，作為飲酒者家屬的同儕支持平台，協助家屬理解飲酒議題、學習陪伴與溝通方式，減輕照顧壓力。

衛生局也自 108 年起推動「陪伴型志工關懷訪視」服務，結合電話與面訪追蹤，視個案需求轉介醫療及社會資源，迄今已服務 1,398 位民眾，累計 5,972 次關懷訪視，陪伴民眾逐步調整生活作息與飲酒行為，改善家庭互動關係。

衛生局強調，推動相關服務是為倡議「安全性飲酒」觀念，特別在歲末年終聚會頻繁之際，呼籲民眾正視飲酒議題，及早關心、適時陪伴，共同守護自己與家人的健康，安心平安過好年。如有飲酒相關困擾，可洽衛生局專線 07-7134000 轉 5502，或至衛生局官網查詢相關資源。（圖╱高市府衛生局）