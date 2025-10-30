別讓「沉沒成本」綁架你！鐵蛋虧損60萬 勇敢跳脫陷阱 找回財務主導權
鐵蛋27歲存款一夕歸零還背債，落到人生谷底的她沒有自暴自棄，如今每月被動收入逾3.3萬元並持續增加，這一切不是因為她本來就會，而是因為她選擇學。
這兩年，我學會了成為「像水一樣」的人，柔軟卻堅定，能屈能伸，可以適應環境的變化，但不向現實低頭。這樣的心態，幫助我走過低谷，也幫助我持續往前。理財這條路，是行動與選擇一點一滴累積而來的成果。我從還清負債、在30歲存到300萬元，這不是奇蹟，而是來自一連串有意識的選擇。
不只有錢滾錢的層次 投資帶你看見更廣的世界
這條路確實不輕鬆，但我想對你說：這不是白日夢，而是可以實現的目標，更是一套可以複製的策略。過去的我也覺得理財離我很遠、投資超難，自己大概一輩子都搞不懂，但透過紀律與行動，我一點一滴為自己蓄滿了財富的水庫。
投資，不只有錢滾錢的層次，你能藉此看見更廣大的世界。嬰兒覺得浴缸很大，是因為他還沒去過游泳池；小朋友覺得游泳池很大，是因為他還沒去過大海。認知就像視野，會隨著經歷逐漸擴展。當你開始投資，你的世界會跟著放大，金錢觀也會逐漸成熟。你會開始思考：錢，除了養活自己，還能為生活帶來什麼？可以實現什麼夢想？
學會「怎麼賺錢」固然重要，但更重要的，是學會「怎麼做選擇」，其中影響我最深的一個概念是沉沒成本（sunk cost），如果我能早一點理解，也許可以少繞一些彎路。
沉沒成本，簡單來說，指的是那些「已經發生、無法回收」的成本。聽起來還是有點抽象？我舉個例子：
為了預約一家超難訂的自助餐，連續5天花30分鐘打電話預約，終於訂到1個月後的位置。一人餐費加服務費3,000元，你期待了好久，結果，當天才發現你最愛的鮮切牛排沒了，換成你完全不敢吃的羊肉，其他菜色也普普通通。
這時你會怎麼選擇？勉強吃完，畢竟都花錢了！還是乾脆離場，把原本要吃飯時間改做會更開心的事？
理解「沉沒成本」 別讓錯誤決定綁架未來
不論你決定怎麼做，先前所耗費的那5天心力、時間和3,000元餐費都不會回來，這就是「沉沒成本」。多數人，會選擇硬著頭皮吃完，因為我們習慣性地害怕「浪費已經付出的努力」。然而，真正的浪費，不是承認並接受損失，而是讓錯誤的決定綁架未來，坐視沉沒成本變成投資陷阱。
股市投資也是如此，你買了一檔股票，看好它的未來，但價格一直跌。你不願意賣，因為賣了就等於「認賠」，等於承認自己看錯。但現實是，爛股票不會因為你持有得夠久，就自動變好股票。真正該問的不是「要不要等它回來」，而是「這檔股票，還有繼續持有的價值嗎？」
我曾在當沖時賠了60萬元。從一開始的小虧，到後來不斷加碼想要贏回來，我告訴自己：「只是運氣不好，再撐一下就好了。」結果不是撐回來，而是撐到爆掉。如果當時我有勇氣停損，把那60萬當成沉沒成本，也許可以保住剩下的資產；但我選擇賭下去，讓錯誤一路擴大。
我們要學習避免沉沒成本的陷阱，但該怎麼做？首先，我們得了解，很多時候我們真正難以面對的，不是賠錢，而是承認自己選錯了。但你要記住，停下來，不是失敗，而是為了轉向。以下幾個方法，可以幫助你跳脫沉沒成本的思維陷阱：
● 及時止損：無論投入多少，只要方向錯了，就該停下。
● 專注當下、放眼未來：你無法改變過去，但可以掌握現在。
● 理性分析、不帶情緒：任何決策，都應該基於邏輯，而非不甘心。
（摘錄自《給理財小白的翻身筆記》）
鐵蛋心底話
在我從當沖賠錢、掉入沉沒成本的深淵，終於肯停下來的那一刻，一切就改變了。我開始記帳，建立緊急預備金，讓金錢重新回到我的掌控，那是我人生的轉捩點。
如果你也在某段投資、某個關係、某份工作中進退兩難，不妨問問自己：你還看得到未來的價值嗎？還是只是捨不得過去的投入？學會止損，不是懦弱，而是給自己一個重新選擇的機會，邁開這一步，正是走向自由的開始。
《給理財小白的翻身筆記：2年從負債75萬到資產300萬，ETF讓我走在財務自由路上》
作者：鐵蛋
出版：金尉股份有限公司
簡介：從負債70萬元到凈資產逾300萬元，平凡小資族堅持不躺平，正職＋斜槓，打造被動收入現金流，人生轉正。IG理財網紅鐵蛋陪伴7萬粉絲走出財務低谷，完整公開翻身實錄，寫成這本給月光族、負債族、理財新手的超實用行動書。
點擊連結，立即訂購：https://cmy.tw/00BkJq
(圖片來源：Shutterstock僅示意/ 內容僅供參考，投資請謹慎為上)
文章出處：《Money錢》2025年9月號
