別讓「雨刷」跑了！蔡政宜涉洗錢獲交保 時力憂防逃失靈：別縱虎歸山

嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜涉洗錢獲交保，時代力量憂「防逃失靈」急喊：別縱虎歸山。 圖：取自內政部網站

[Newtalk新聞] 針對假球案主謀、綽號「雨刷」的蔡政宜涉洗錢案遭起訴後，橋頭地方法院裁定以三千萬元交保並實施電子監控，時代力量今（5）日發布聲明表達高度憂慮，質疑在同案已有多名被告潛逃海外的情況下，現行防逃措施是否足以防止主嫌再度逃亡，呼籲司法機關切勿讓防逃機制淪為「縱虎歸山」。

時代力量指出，蔡政宜在涉入職棒假球案服刑出獄後，仍憑藉地方勢力當選議員，卻未改惡行。根據檢警調查，蔡政宜涉嫌與配偶購置高雄豪宅作為據點，指揮員工全天候操作人頭帳戶，將博弈黑錢轉換為虛擬貨幣，涉案洗錢金額高達225億元，非法獲利超過2億元，已對社會治安與金融秩序造成重大危害。

時代力量表示，本案偵辦過程中，疑似因大樓保全通風報信，導致集團成員全數逃逸，目前蔡政宜妻子與另7名被告已成功潛逃海外並遭通緝。儘管蔡政宜本人曾於機場遭攔截並羈押，但如今獲准交保，難免引發社會對司法是否「縱虎歸山」的高度質疑。

時力並提及，近期已有多起前例顯示司法防逃機制存在嚴重漏洞，包括前三灣鄉長溫志強遭苗栗地方法院裁定交保後，因未限制出境與未實施電子監控，成功搭機逃往香港；以及炒作TDR的鍾文智、涉嫌內線交易的朱國榮等人相繼棄保潛逃，皆重創社會對司法制度的信任。

時代力量強調，針對此類兼具財力、權勢且具高度潛逃動機的被告，法院在裁定交保時應極度審慎。時代力量支持檢方提出抗告，並要求司法機關必須採取更嚴密的防逃手段，與檢警、海關及海巡等單位建立即時聯防體系，防堵嫌犯透過任何途徑潛逃出境。

時力最後呼籲，司法公信力的核心在於確保被告必須接受審判與裁決，若防逃機制持續失靈，任由重刑嫌犯如入無人之境般離境，勢必嚴重動搖國人對法治的信心。

