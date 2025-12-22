別讓「黃斑部病變」成為長輩視力殺手 眼科醫教看「1表」自我檢查！

【健康醫療網／記者黃嫊雰、潘昱僑報導】據內政部統計，台灣65歲以上人口已達到近20%，正在步入超高齡化社會。成大醫院眼科部李昱逵醫師提醒，長輩容易受視力問題困擾，其中年長的視力障礙患者每4位就有1位罹患「黃斑部病變」，病況可能短時間內突然惡化，甚至造成視力喪失，嚴重衝擊晚年生活。當長輩出現視力模糊、看線條會扭曲、視野有莫名黑影等異常狀況，應警惕可能是黃斑部病變，務必及早就醫，以達到早期發現和治療，守護視力健康。

「黃斑部病變」是什麼？醫：病變積水就像房屋持續泡水恐傷結構

李昱逵醫師表示，隨著老年人口增多，他在門診也觀察到有越來越多長者因眼部疾病前來求醫。他說明，黃斑部病變的發生，是因為黃斑部上長出異常的新生血管，這些血管容易滲漏出血，導致黃斑部積水。「感光細胞長期浸泡在水里，功能就會逐漸變差，進而影響視力。就像房子水管漏水，初期狀況較輕微，如果此時不及時處理、積水越來越多，可能造成壁癌或牆壁龜裂，進一步損壞房屋結構。」

黃斑部病變強調「早期治療」 出現這些症狀不是正常老化！

李昱逵醫師指出，台灣常見的黃斑部類型包括：「濕性年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）」，其中「多足型脈絡膜血管病變型黃斑部病變（PCV）」在亞洲患者比例較高，多與年紀較大或先天體質有關。此外，糖尿病在台灣和亞洲地區盛行率偏高，隨著病況發展也可能引發「糖尿病黃斑部水腫（DME）」。

黃斑部病變的控制仰賴早期診斷和治療，不過疾病初期通常沒有明顯症狀，可透過檢查揪出早期病變，並立即啟動治療。開始發病後，視力變得模糊常被長者誤當正常老化，這時應觀察是否同時有看東西線條扭曲，或物體異常放大或縮小等現象，並提高警覺儘速就醫。若拖延治療，積水會造成黃斑部功能持續退化，一旦形成結疤，治療困難度將增加，最終可能導致嚴重的視力喪失。

創新「新一代眼內注射藥物」列治療選項 醫病共同決策打造最適方案

李昱逵醫師進一步說明，現今針對黃斑部病變已有多元的治療選項，例如有黃斑部雷射治療，如傳統的光動力療法；藥物治療方面，除了常見的抗血管內皮生長因子注射藥物外，近年也有創新的新一代眼內注射藥物，提供患者更多臨床選擇。醫師將根據患者的個別條件和病灶型態，量身制定不同的治療流程，也鼓勵患者主動與醫師多做討論，選擇最適合自己的方案。

需長期配合非「一針見效」 醫提醒：非正規治療未知風險多

然而，臨床上經常遇到患者期待治療能「一針見效」，李昱逵醫師提醒，黃斑部病變目前尚未能完全根治，治療目標在於消除眼內積水、控制病情發展，避免視力持續惡化，因此需要患者長期、穩定的配合；且藥物實際反應仍可能因患者個體差異而有別，患者必須持續回診接受追蹤檢查，並根據醫師判斷進行後續治療。

李昱逵醫師表示，自己也曾看過部分患者因害怕打針、抗拒治療，轉而花大錢購買坊間來路不明的藥物，不只對治療眼睛無效，反倒可能增加肝臟或腎臟等器官的負擔，釀成額外的健康風險，建議還是要尋求正規的治療。

「阿姆斯勒方格表」怎麼用？醫師帶你一步步掌握視力健康！

若想要確認自己是否有潛在的黃斑部病變風險，民眾在家就可以利用「阿姆斯勒方格表」進行初步的自我檢查。李昱逵醫師說明，檢查步驟非常簡單，首先遮住一眼，再以另一眼注視表格正中心的黑點，左右眼需分開檢查。

若發現表格線條扭曲、變形或有放大縮小，即代表黃斑部可能有積水或病變。他也提醒，眼疾容易找上年長者，視力問題亦有可能源於白內障或青光眼等，如有任何不尋常的狀況都需到醫院做詳細檢查，以便釐清真正的病因，及早對症下藥。

