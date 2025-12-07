別走！台灣小紅書送行文熱議 陸網友「有溫度告別」暖爆

小紅書遭內政部下令封鎖暫定1年，反而讓小紅書在台討論聲量衝上新高。（示意圖／Shutterstock／達志）

內政部以涉詐1706件、財損逾2億為由，即日起對APP「小紅書」進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年，網路輿論炸鍋。胸腔科醫師蘇一峰截圖送行文，台灣網友直呼小紅書網友都很熱心回答問題，大陸紅友也認同小紅書很熱情、更有溫度，討論熱烈。

蘇一峰7日稍早發文指出，大動作出手禁止小紅書，結果小紅書現在在社交類，衝到蘋果手機的第一名。

「小紅書上中國大陸網友萬人自發地送行台灣網友！」蘇一峰發文PO出社群截圖提到，他今天註冊一個小紅書帳號上去看看，就發現幾篇的台灣網友發表要小紅書被封的文章，下面有許多不認識的中國大陸網友發文送行！

蘇一峰直言，平常我們看到一些青鳥嗆人，這些其實都是被操弄出來的敵意。其實大部分的台灣人與中國大陸人沒有這麼敵對的意識，彼此就是一個不太熟，彼此生活習慣不同，但是有網路就可以串起交流，甚至交朋友。

只見小紅書社群，台灣網友直呼「我還在」、「我不走」、「比抖音好太多，我煮菜、收納、更新知識都在小紅書學，太多太多，只要有問題都在小紅書問，網友真的都很熱心回答」、「還可以用啦，不要再見」、「網頁版改一下DNS就可以了，手機版一直正常，也不用改vpn」。

大陸網友紛紛表示「妹，什麼也不說了，眼淚嘩嘩的」、「別走」、「可以翻牆啊，用vpn換到非台灣IP」、「但他顯示的是台灣IP啊」、「快回啦」、「我也感覺小紅書很熱情」、「是的小紅書是更有溫度的」、「小紅書萬能啊」、「又話要自由，點解要停止下載？又係雙標，日後應該好多發生」、「一路順風，再見囉」、「明年就可以用啦，寶子們耐心等待一下，你們懂的」、「來大陸時歡迎見面交流」、「再見亦是朋友！」

蘇一峰強調這只是「一個台灣網友」的送行文章，而且送別截圖太多了截不完。網友留言「我去大陸旅遊也感覺他們對台灣人都很熱情」。

