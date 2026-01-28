別越俎代庖！民眾黨國防預算砍剩4千億 賴清德示警：台灣之盾會破洞

1.25兆國防特別條例在立法院第十度遭藍白封殺，而民眾黨自提版本，預算上限則砍到剩4000億，總統賴清德昨（27）天在專訪中直言，國防是專業，立法院的責任是監督，不宜越俎代庖，「只給1/4的錢，『台灣之盾會破洞』」，等於沒有功能，賴清德今（28）早主持「將官晉任授階典禮」時也再重申，台灣身處捍衛民主自由的第一線，持續提升國防實力，沒有鬆懈本錢。

1.25兆國防特別預算10度卡關 賴清德：國防沒有鬆懈本錢

賴清德親自為2月份將官晉任授階，國軍將領人事補足，但1.25兆國防特別預算在立法院持續卡關，各項計畫無法推動，他提出憂慮，認為台灣身處捍衛民主自由的第一線，唯有持續提升國防實力，更沒有鬆懈的本錢，應該要讓世界看到國軍有能力嚇阻，並擊敗任何敵人的進犯。

廣告 廣告

民眾黨日前自提國防特別預算，採購項目僅包含美國國務院去年底公布對台五項軍售，但相關庫儲設施、後勤保修都沒在列，更刪除非紅供應鏈、台灣之盾等內容，國防部直言「完全不可行」。

賴清德昨天在專訪中則呼籲應該交給專業，他指出「聞道有先後、術業有專攻」，立法院就是監督，不宜越俎代庖。

黃國昌批1.25兆國防預算規劃不清楚 國民黨也將自提版本

此外，民眾黨版金額上限也大砍，僅剩4000億，採取一年一期編列，總統形容，就像一把傘要完整才能夠遮得住雨，若是把預算切成4000億，那到底要買什麼、不買什麼，台灣之盾會不會破一個洞、會不會變成只有1/4的功能，就等於是沒有功能。

民眾黨主席黃國昌反擊，1.25兆是按照什麼樣的建軍想像跟規劃說不清楚，質疑真的沒有配套措施的是國防部吧！

只是國民黨也在研擬自提版本，據了解，金額將在4000億元以上、9000億元以下，立法院本會期僅剩三天，總統親自喊話，就盼有轉圜空間。

台北／黃品寧、陳可親、楊岳達 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

賴清德喊「勿讓政黨利益凌駕國家發展」 盼速審總預算.國防特別條例

立院本會期最後一場程序委員會 藍白十度封殺1.25兆國防特別條例

民眾黨自推軍購條例「1.25兆砍到4千億」 國防部、行政院不滿回擊