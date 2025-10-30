別跑了！男拒檢逃逸「撞上警車」藏喪屍菸彈 涉多起竊案

基隆市發生一起驚險的警匪追逐事件，一名34歲葉姓男子因駕駛懸掛已註銷車牌的車輛被警方攔查時，不僅不配合還加速逃逸，引發一場街頭追逐戰。警方最終在追捕過程中與嫌犯車輛發生碰撞，將其制伏。後續調查發現，該男子車內藏有毒品，且涉及多起竊案，已被依多項罪名移送基隆地檢署偵辦。

駕駛掛註銷車牌拒檢逃，和警車發生碰撞。（圖／TVBS）

30日凌晨，34歲葉姓男子駕車行經基隆市仁愛區愛一路和仁二路口時，被巡邏員警發現其車牌異常。警方查出該車牌已被註銷，且車輛涉及多起竊案，立即上前攔查。然而，葉姓男子不但不配合檢查，還踩油門加速逃逸，迫使警方當街展開追逐，同時呼叫警力支援。

在不到1公里的追捕過程中，警車與嫌犯車輛發生碰撞，嫌犯的車輛更直接撞上文化中心前廣場。現場一片混亂，至少有7至8根鐵桿護欄被撞歪甚至撞斷，休旅車和警車也都受到毀損。

葉姓男子在整個過程中完全不配合，頻頻掙扎並試圖擺脫控制。員警不得不強制將他拉下車，將人壓制在地。警方多次喊話「給我出來」、「下來」最終將其上銬制伏。

警方後續在車上搜索時還發現了毒品。忠二所所長徐紹文表示，在車內起獲毒品及變造車牌，全案於警詢後，將葉姓嫌疑人依毒品危害防制條例及刑法妨害公務、公共危險等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

調查顯示，車上藏有喪屍菸彈，而且葉姓男子還涉及多起竊案，這也解釋了他為何如此心虛。這次因掛註銷車牌上路被發現，又危險逃逸，使他面臨更多罪名的指控。

