別跑錯場地！ 男神李棟旭1/31台北見面會「搬家」改到這

好久不見的李棟旭，將在月底來台會粉絲。翻攝IG@leedongwook_official

李棟旭將在31日睽違8年再度登台，為了與粉絲更近距離相聚，特別將場地從台北和平籃球館，改至台大體育館一樓舉辦。

李棟旭這次召開2026巡迴粉絲見面會「MY SWEET HOME」，活動名稱正象徵著他為粉絲打造的獨特空間，對李棟旭而言這個甜蜜的「家」，正是指粉絲們聚集的地方，是李棟旭與他們共度難忘時光的地方，李棟旭期盼著到場的粉絲們能與他分享這份溫暖與感動，自然少不了與粉絲們近距離互動。

李棟旭邀粉絲參與見面會，一起來到他為大家打造的「甜蜜的家」。翻攝IG@leedongwook_official

李棟旭見面會玩超嗨！深蹲也做了

該演出已從17日在上海揭開序幕，他親民搞笑又精彩的演出廣獲粉絲好評，完美膚質及帥氣外型電翻全場，李棟旭的粉絲見到《鬼怪》地獄使者本尊紛紛讚歎「發現他真是又帥又高又白，皮膚狀態也超好」「見你是頂級浪漫，嗚嗚，把我電暈了」，粉絲還見證李棟旭是個搞笑型男，測握力及示範深蹲活動環節李棟旭展現好體能，還頻頻幽默搞笑互動，李棟旭抽看粉絲便利貼留言環節，抽中一位竟寫著是翹班來參加，被點名互動時粉絲才自招，其實是謊稱翹班，全為了引起他的關注。

緊接著台北場即將在1月31日舉行，演出場地已變更為台大體育館一樓，演出時間 、票價 、福利內容皆維持不變，由於場地變更，主辦單位也進行座位的轉換調整，原票券座位將依照原票價與區域相對應轉換，門票於KKTIX及全台全家便利商店熱賣中。



獨家／孫德榮怒轟一群草包！羅志祥、金志遙「狂嗑炒飯」慘挨罵