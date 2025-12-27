別跑錯！台北101跨年煙火「3大最佳觀賞點」曝光

2025年進入尾聲，即將迎接2026年！想去台北101跨年的民眾，有3個地點是看101煙火的最佳觀賞處，趕緊記下來，避免當天錯過美麗煙火。

台北101董事長賈永婕公布三大絕佳觀賞處。 （圖／台北101）

台北101董事長賈永婕公布三大絕佳觀賞處，分別為「台北市政府前廣場」、「台北市政府東門廣場」以及「松智路、松高路交叉口」，並提醒民眾別將鄰近的台北天空塔（The Sky Taipei）誤認為台北101。

賈永婕指出，考量跨年當晚東北季風較強，建築的東側與北側將呈現較完整的煙火主題，建議民眾提早前往上述三處卡位。除了市中心熱點，台北市大地處處長吳明聖表示，內湖碧山露營場與劍潭圓山風景區等周邊丘陵地帶，同樣能登高望遠、避開人潮，將璀璨煙火盡收眼底。

賈永婕也提及，今天開始每天晚上六點到10點鐘都有Toy story 的光雕秀，每天都有不同的角色人物會出來陪大家一起倒數迎接新年，這些動畫都是迪士尼特別幫台北101製作的是全球首播。

Toy story 的光雕秀從今天開跑。 （圖／台北101）

煙火秀總長度維持300秒，與去年相同，但今年首度引進義大利製「低煙煙火」，搭配精心調整的發射節奏，打造更清晰壯觀的視覺效果。煙火分為五大段落呈現，開場以華麗多彩煙火磅礡綻放，震撼夜空；接著伴隨原創音樂旋律推進，煙火與音樂節奏細緻交織,勾勒出層層堆疊、張力十足的視覺篇章。音樂部分透過徵選,採用四位年輕創作者的原創作品。

